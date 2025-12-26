Kütahya'da Muhtarlara 'Aile Yılı' Eğitimi

Muhtarlar Akademisi ile aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik bilgilendirme

Kütahya'nın Emet ve Hisarcık ilçelerinde, Muhtarlar Akademisi programı kapsamında muhtarlara yönelik "Aile Yılı" konulu eğitim düzenlendi. Eğitim, yerel muhtarların aileye ilişkin uygulamalarda rolünü güçlendirmeyi amaçladı.

Eğitimi yürüten Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlayan Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, program çerçevesinde muhtarlara aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi verdi.

Eğitimde, aile kurumunun toplumdaki yeri ve önemi, sosyal hizmet uygulamaları ve kamu kurumlarının bu alandaki faaliyetleri ele alındı. Ayrıca muhtarların, ailelere yönelik sosyal destek süreçlerinde üstlendikleri görev ve sorumluluklar detaylı biçimde açıklandı.

Yetkililer, muhtarların yerel düzeyde ailelerle birebir temas halinde olmalarının, sosyal hizmetlerin etkinliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı ve benzer bilgilendirme programlarının devam edeceğini belirtti.

