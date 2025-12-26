DOLAR
42,92 -0,19%
EURO
50,56 0,67%
ALTIN
6.227,8 -0,93%
BITCOIN
3.803.706,44 -0,86%

Kütahya'da Muhtarlara 'Aile Yılı' Eğitimi

Kütahya'nın Emet ve Hisarcık ilçelerinde 'Muhtarlar Akademisi' kapsamında muhtarlara 'Aile Yılı' konulu eğitim verildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:02
Kütahya'da Muhtarlara 'Aile Yılı' Eğitimi

Kütahya'da Muhtarlara 'Aile Yılı' Eğitimi

Muhtarlar Akademisi ile aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik bilgilendirme

Kütahya'nın Emet ve Hisarcık ilçelerinde, Muhtarlar Akademisi programı kapsamında muhtarlara yönelik "Aile Yılı" konulu eğitim düzenlendi. Eğitim, yerel muhtarların aileye ilişkin uygulamalarda rolünü güçlendirmeyi amaçladı.

Eğitimi yürüten Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlayan Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, program çerçevesinde muhtarlara aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi verdi.

Eğitimde, aile kurumunun toplumdaki yeri ve önemi, sosyal hizmet uygulamaları ve kamu kurumlarının bu alandaki faaliyetleri ele alındı. Ayrıca muhtarların, ailelere yönelik sosyal destek süreçlerinde üstlendikleri görev ve sorumluluklar detaylı biçimde açıklandı.

Yetkililer, muhtarların yerel düzeyde ailelerle birebir temas halinde olmalarının, sosyal hizmetlerin etkinliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı ve benzer bilgilendirme programlarının devam edeceğini belirtti.

EMET VE HİSARCIK’TA MUHTARLARA "AİLE YILI" KONULU EĞİTİM VERİLDİ

EMET VE HİSARCIK’TA MUHTARLARA "AİLE YILI" KONULU EĞİTİM VERİLDİ

EMET VE HİSARCIK’TA MUHTARLARA "AİLE YILI" KONULU EĞİTİM VERİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IMC'de Ülker Yörükoğlu BİLSEM'den 40 Öğrenci Madalya Kazandı
2
Düzce'de 'Yüksek Enflasyon Ortamında İşletme Yönetimi' Eğitimi
3
Erzincan İl Müftülüğü'nden 605 Kişilik Yarıyıl Umre Semineri
4
Dijital Baskı Gençleri Yalnızlaştırıyor — Uğur Okulları'ndan Uyarı
5
Emirdağ Kaymakamı Yasin Akgül 'Kaymakam Mutfakta' Etkinliğine Katıldı
6
Hisarcık'ta Verem Haftası Şiir Yarışmasında İl Birincisi Sude Tunç Ödüllendirildi
7
Dr. Ahmet Özkul, Mudanya Üniversitesi'nde 'Hayat' Dersi Verdi

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı