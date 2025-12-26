Petek Genç Dijital Gençlik Merkezi'nde 'Python ile Veri Analizi' Kursu Devam Ediyor

Petek Genç Dijital Gençlik Merkezi'nde kurslar sürüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Petek Genç bünyesindeki Dijital Gençlik Merkezi, sunduğu imkanlarla gençlerin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Merkez, dijital becerilere odaklanan eğitimlerle geleceğin mesleklerine hazırlık sağlıyor.

Uluslararası iş birliğiyle kurulan eğitim merkezi

Dijital Gençlik Merkezi, Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Avrupa Birliği finansmanı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğiyle "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri" mottosuyla kuruldu. Merkez, dijital dünyanın gerektirdiği becerilere yönelik eğitim alanı olarak öne çıkıyor.

Merkezde verilen dijital eğitimler

Merkezde planlanan eğitimler arasında Dijital Pazarlama, Dijital Tasarım, E-Ticaret, Veri Analistliği, Yazılım ve Yapay Zekâ gibi alanlar bulunuyor. Hâlihazırda ise "Python ile Veri Analizi" kursu devam ediyor.

"Python ile Veri Analizi" kursu: İçerik ve süre

Söz konusu kursta gençler, veri analizi alanında hem teorik bilgi hem de uygulamalı deneyim kazanıyor. Eğitimler 18-29 yaş aralığındaki katılımcılara yönelik olarak iki grup halinde düzenleniyor ve haftanın her günü gerçekleştiriliyor. Program beş hafta sürüyor; ilk aşamada temel programlama becerileri geliştirilirken, ardından temel veri analizi yöntemleri öğretiliyor. Eğitimin ilerleyen haftalarında ise makine öğrenimi modellerinin veri analizindeki kullanımı, her hafta yapılan projelerle uygulamalı olarak işleniyor.

Bu eğitimler, gençlerin dijital yetkinliklerini artırmayı ve onları geleceğin mesleklerine hazırlamayı hedefliyor; katılımcılar böylece bilgi ve becerilerini somut projelerle pekiştiriyor.

