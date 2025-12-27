Kütahya'da Öğretmenler ÖRAV Eğitim Şenliğinde Buluştu

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen ÖRAV Eğitim Şenliği, Kütahya'da geniş katılımla gerçekleştirildi.

Şenlik ve organizasyon

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen şenlik faaliyetleri, il merkezi ile Tavşanlı, Simav, Gediz ve Domaniç ilçelerinde düzenlendi. Toplam 36 atölye ile yüzlerce öğretmen bilgi ve deneyim paylaşımında bulunarak farklı alanlarda gelişim fırsatı yakaladı.

Açılış ve katılımcılar

Etkinliğin açılış programına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Topuz katıldı. ÖRAV, 2008 yılından bu yana çevrim içi ve yüz yüze eğitimler, atölyeler ve etkinliklerle öğretmenlerin gelişimine katkı sunuyor.

Atölye programı ve içerikler

Şenlik kapsamında düzenlenen atölyeler, öğretmenlerin mesleki yeterliklerinin yanı sıra kişisel gelişimlerini de destekleyecek şekilde planlandı. Diksiyon, Mobil Fotoğrafçılık, Etkileşimli Okuma, Ritim, Dijital Kaçış Odası Tasarımı, Tahta Baskı, Dorodango, Ekşi Maya Hazırlama, Pilates ve Mutfak Atölyeleri öğretmenlerden yoğun ilgi gördü.

UNESCO onaylı öğretmen kimlik kartı

Atölyelere katılan öğretmenler ayrıca UNESCO onaylı Uluslararası Öğretmen Kimlik Kartı (ITIC) alma imkânından yararlandı. Kart, Türkiye dâhil 130’dan fazla ülkete geçerli olup konaklama, ulaşım, müze ve restoran gibi birçok alanda indirim avantajı sunuyor. En az bir atölyeye katılan öğretmenler karttan bir yıl süreyle ücretsiz faydalanabilecek.

Hedefler

2015 yılında hayata geçirilen ve gelenekselleşen ÖRAV Eğitim Şenliği, öğretmenler arasında paylaşım ve dayanışmayı artırmayı; okul dışı öğrenme ortamlarıyla kişisel ve mesleki gelişimi desteklemeyi amaçlıyor. ÖRAV bugüne kadar 420 bini aşkın öğretmen ile bir araya geldi.

KÜTAHYA’DA ÖĞRETMENLER ÖRAV EĞİTİM ŞENLİĞİNDE BULUŞTU