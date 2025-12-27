571 genç komando göreve hazır: Orgeneral Ali Çardakcı'dan "Gönül Coğrafyası" vurgusu

Jandarma Genel Komutanlığı'nın en zorlu eğitim merkezlerinden biri olan Foça Jandarma Komando Okul Komutanlığı, 59/33’üncü Dönem Subay Komando Temel/Komando Ağırlıklı Terörle Mücadele Harekatı (TMH) Kursu'nun mezuniyet törenine ev sahipliği yaptı.

16 haftalık zorlu eğitim tamamlandı

8 Eylül 2025 tarihinde başlayan ve fiziksel ile zihinsel dayanıklılığı en üst düzeye taşıyan 16 haftalık programı 571 kursiyer başarıyla tamamladı. Kurs boyunca uzun süreli yorgunluğa ve uykusuzluğa dayanıklılık, stres altında karar verme, silah ve teçhizat kullanımı ile 40 kilometrelik zorlu intikaller sonrası operasyonel kabiliyetin korunması gibi kapsamlı eğitimler verildi.

Tören anları: And, plaket ve ödüller

Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Dönem birincisi Jandarma Teğmen Yunus Emre Türkoğlu bir konuşma yaptı ve hitabının sonunda başlattığı "And içeriz ki" nidaları salonda hep birlikte yankılandı. Yemin töreninin ardından Teğmen Türkoğlu, dönem plaketini şeref kütüğüne çaktı.

Törene katılan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, dereceye giren subaylara, kadın subaylar arasındaki birinciye ve kursa katılan 12 Azerbaycanlı öğrenciden birinci olan kursiyere ödül ve takdirnameleri bizzat takdim etti.

Orgeneral Çardakcı: "Sorumluluk omuzlarınızdadır"

Ödül töreninin ardından kürsüye çıkan Orgeneral Çardakcı, mezunlara seslenerek onların üzerinde taşıdıkları tarihi sorumluluğu hatırlattı. Çardakcı konuşmasında, Türkiye'nin gücünün yalnızca toprakla ölçülemeyeceğini vurgulayarak "Türkiye gönül coğrafyasında yaşayan 100 milyonların sesidir" ifadelerini kullandı ve adil, kararlı ve sorumlu olma gereğini dile getirdi.

Konuşmasında aziz şehitler ve gaziler de yad edildi; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanı kanlarıyla kazanan kahramanlar ile gaziler için yapılan minnet sözleri törene damga vurdu.

And ve dualarla uğurlama

Orgeneral Çardakcı'nın konuşmasının ardından salondaki komandolar topluca Geleneksel Komando Andı'nı okudu. Tören, kursiyerler ve katılımcıların hep birlikte ettiği dualarla sona erdi.

571 genç komando, yemin ve törenin ardından görev için hazır hale getirildi.

