Niğde'de 'Özel Çocuklar Güzel Kutular' Projesiyle Türkiye'nin Lezzetleri Bir Arada

Niğde Eğitim Uygulama Okulu'nun 'Özel Çocuklar Güzel Kutular' projesi, 16-23 yaş arası özel ihtiyaçlı öğrencilerle Türkiye'nin yöresel tatlarını eğitimle buluşturuyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:02
Niğde Eğitim Uygulama Okulu'nda yürütülen 'Özel Çocuklar Güzel Kutular' projesi, Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen yöresel ürünleri özel ihtiyaçlı öğrenciler için hem eğitim aracı hem de kültürel keşif alanına dönüştürüyor.

Nasıl işliyor?

Farklı illerden gönüllüler tarafından hazırlanan ve o şehre özgü ürünlerin yer aldığı kutular okula ulaştırılıyor. 16-23 yaş arası orta düzey zihinsel engelli öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde bu ürünlerle yöresel yemekler hazırlayarak sosyal ve günlük yaşam becerilerini geliştiriyor, farklı kültürleri ve lezzetleri yerinde tanıma fırsatı buluyor.

Proje, öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmesini amaçlıyor; yemek hazırlamadan sofrayı kurmaya ve toplamaya kadar tüm aşamalar öğrencilerle birlikte yürütülüyor. Bu sayede hem eğlenceli hem de katılımcı bir okul ortamı hedefleniyor.

Gönüllüler ve yayılım

Proje Koordinatörü ve Niğde Eğitim Uygulama Okulu Zihinsel Engelliler Öğretmeni Şerife Şimşek, projenin sosyal medya üzerinden duyurulduğunu ve farklı mecralardan gönüllülerin kendileriyle iletişime geçtiğini bildirdi. Şimşek, gönüllülerden gönderilecek kutularda şehirlerinin neyle meşhur olduğunu anlatan ürünler yer almasını istediklerini, amaçlarının çocukların anlatılanları değil, deneyimleyerek öğrenmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

Şimşek, bugüne kadar gönderilen kutular arasında Ordu, Mersin, Kayseri, Malatya gibi illerin bulunduğunu ve son olarak Diyarbakır'a ait malzemelerle dolma yaptıklarını anlattı: "Baharattan kuru sebzeye kadar bir dolma için gerekli tüm malzemelerin gönüllüler tarafından gönderildi."

Hedefler ve beklentiler

Projenin nihai hedefi Türkiye'nin 81 iline ulaşmak. Şimşek, şu ana kadar 20 ilden kutuların geldiğini, diğer illerden de destek beklediklerini belirtti. Bu çalışmaların öğrencilerin günlük yaşam becerilerini geliştirmesine ve daha bağımsız bireyler olmalarına katkı sağlamasının hedeflendiği kaydedildi.

