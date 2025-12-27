DOLAR
Kütahya’da Çinicilik Etkinliği: 'Kütahya’nın Kadim Kültürü' Söyleşi ve Atölye

Kütahya’da düzenlenen 'Kütahya’nın Kadim Kültürü: Çinicilik' etkinliğinde söyleşi ve atölye ile çinicilik tanıtıldı; öğretmenler uygulamalı eserler üretti.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:17
Kütahya’da Çinicilik Etkinliği: 'Kütahya’nın Kadim Kültürü' Söyleşi ve Atölye

Kütahya’da "Kütahya’nın Kadim Kültürü: Çinicilik" etkinliği gerçekleştirildi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Öğretmen Akademileri kapsamında, Şehir ve Kültür Akademisi faaliyetleri çerçevesinde "Kütahya’nın Kadim Kültürü: Çinicilik" başlıklı kültür etkinliği düzenlendi. Program, kentin zengin sanat mirasını hem teorik hem de uygulamalı biçimde öne çıkardı.

Söyleşi: Çiniciliğin tarihsel ve kültürel değeri

Etkinliğe ev sahipliği yapan Kütahya Olgunlaşma Enstitüsünde açılışı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Topuz yaptı. Ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Sanatçısı Ali Kaya, çiniciliğin sanatsal ve kültürel önemini ve Kütahya’daki tarihsel gelişim sürecini katılımcılarla paylaştı. Kaya’nın deneyim ve bilgilerinin aktarıldığı söyleşi, katılımcılarda büyük ilgi uyandırdı.

Atölye: Uygulamalı çinicilik deneyimi

Söyleşinin ardından düzenlenen uygulamalı atölyede öğretmenler, Ali Kaya rehberliğinde çamur tornasında çalışma fırsatı buldu. Katılımcılar etkinlikte vazo, şamdan ve kase gibi özgün eserler üreterek geleneksel teknikleri uygulamalı olarak deneyimledi.

Programın sonunda İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Topuz, çini sanatçısı Ali Kaya'ya hediye ve teşekkür belgesi takdim etti. Etkinlik, öğretmenlere verilen katılım belgeleri ile sona erdi.

