TU11 Destek Programı Sonuçlandı: BTÜ’nün 5 Projesi Desteklendi

TU11 Destek Programı sonuçlandı: BTÜ’den 5 proje destek aldı

Bursa Teknik Üniversitesinin öncülüğünde kurulan Teknik Üniversiteler Birliği’nin "TU11 Destek Programı Projesi" değerlendirme süreci tamamlandı. Program kapsamında 11 teknik üniversiteden 50 başvuru arasından 16 proje desteklenmeye hak kazandı; bu projelerin 5’i BTÜ tarafından sunuldu.

Program, teknik üniversiteler arasında iş birliğini güçlendirmeyi ve ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda kritik araştırma alanlarında sinerji oluşturmayı amaçlıyor. Desteklenen projeler; Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İklim Değişikliğine Uyum, Afet Öncesi, Sırası ve Sonrasına Yönelik Araştırmalar ve Teknolojiler Kalkınma Planı Öncelikli ve Kilit Teknoloji Alanları temalarında hazırlanmıştı. Program kapsamında toplam 195 araştırmacıya 21,6 milyon lira destek sağlandı.

Rektör Çağlar: Bilime ve ülkenin ihtiyaçlarına katkı

Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, projeye destek alan akademisyenleri tebrik ederek TU11 iş birliği modelinin Türkiye’nin araştırma ve inovasyon kapasitesine önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Prof. Dr. Çağlar, "Üniversitemizden destek almaya hak kazanan 5 projenin, hem bilim adına yenilikler katması hem de ülkemizin öncelikli ihtiyaçlarına doğrudan çözüm üretmeyi hedeflemesi bizler için gurur vericidir. Program kapsamında desteklenen 16 projenin 5’inin BTÜ’den olması Ar-Ge kapasitemizin büyüklüğünün de en net göstergesidir. Akademisyenlerimizin disiplinlerarası bakış açısı ve güçlü proje kültürüyle, ulusal kalkınma hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Destek alan BTÜ projeleri

Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü — Dr. Öğretim Üyesi Yasin Altın: "Kahve Atığından Elde Edilen Biyokütle-türevi Karbon Haloysit Nanokompozit Üretimi ve Lityum İyon Pillerde Anot Malzemesi Olarak Kullanımı"

Kimya Mühendisliği Bölümü — Doç. Dr. Halit Levent Hoşgün: "Sürdürülebilir Fotoelektrokimyasal Hidrojen İçin Büyük Ölçekte g-C3N4 Üretim Platformu"

Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü — Doç. Dr. Fatma Nur Parın: "Diyabetik ve Kronik Yaralar İçin Biyopolimer/TiO Nanopartikül ve Aloe Vera-Nanosilika Hibrit Sistemli, Chlorella vulgaris Ekstraktı Entegre Nanofiber Yara Örtüsü Tasarımı"

Mekatronik Mühendisliği Bölümü — Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Mısır: "Sert ve Tanecikli Zeminler için Modüler Mobil Robot Platformu Tasarımı ve Sensör Füzyonu"

Makine Mühendisliği Bölümü — Dr. Öğretim Üyesi Emre Demirci: "Eklemeli İmalat ile Üretilmiş Alüminyum Hibrit Kafes Yapılarda Plazma Elektrolitik Oksidasyon (PEO) Yüzey Modifikasyonunun Mekanik ve Çevresel Dayanıma Etkisi"

BTÜ’den yapılan 14 başvurudan 5 projenin desteklenmesi, üniversitenin Ar-Ge kapasitesi ve disiplinlerarası çalışma kültürünün somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Desteklenen projelerin sürdürülebilirlik, robotik ve sağlık alanlarında kayda değer katkılar sunması bekleniyor.

