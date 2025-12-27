571 Genç Komando Mezun — Orgeneral Ali Çardakcı'dan 'Gönül Coğrafyası' Vurgusu

571 genç komando mezun oldu: Orgeneral Ali Çardakcı’dan "Gönül Coğrafyası" vurgusu

Foça Jandarma Komando Okul Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı’nın en zorlu eğitim merkezlerinden birinde daha tarihi bir mezuniyet törenine ev sahipliği yaptı. 59/33’üncü Dönem Subay Komando Temel/Komando Ağırlıklı Terörle Mücadele Harekatı (TMH) Kursu, düzenlenen görkemli törenle sona erdi.

16 haftalık zorlu eğitim tamamlandı

Kursa 8 Eylül 2025 tarihinde başlayan ve kursiyerlerin fiziksel ile zihinsel sınırlarını zorlayan 16 haftalık eğitim sürecini 571 kursiyer başarıyla tamamladı. Komandolar; uzun süreli yorgunluğa ve uykusuzluğa dayanıklılık, stres altında doğru karar verme, silah ve teçhizat kullanımı ve 40 kilometrelik zorlu intikallerin ardından operasyonel kabiliyeti koruma gibi üst düzey eğitimlerden geçti.

Tören, and ve plaketler

Tören İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Dönem birincisi Jandarma Teğmen Yunus Emre Türkoğlu bir konuşma yaptı; hitabının sonunda gür bir sesle başlattığı "And içeriz ki" nidası salondaki tüm komandoların katılımıyla yankılandı. Yemin töreninin ardından Teğmen Türkoğlu dönem plaketini şeref kütüğüne çaktı.

Dereceye girenlere ödül takdimi

Törene katılan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, başarılı personeli tek tek ödüllendirdi. Ödüller; okulun ilk üçünü bitiren subaylara, kadın subaylar arasında birinci olan kursiyere ve kursa katılan 12 Azerbaycanlı öğrenciden birinci olan kursiyere takdim edildi.

Orgeneral Ali Çardakcı'dan mesaj

Orgeneral Ali Çardakcı kürsüde mezunlara hitap ederek yüklenen sorumluluğu hatırlattı: "Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlama sorumluluğu sizlerin omuzlarındadır. Türkiye’nin gücü yalnızca sınırlarıyla ölçülemez. Bizler binlerce yıllık bir medeniyetin mirasçıları, nerede bir mazlum varsa umut taşıyan bir milletin evlatlarıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi; Türkiye sadece Türkiye’den ibaret değildir. Türkiye gönül coğrafyasında yaşayan 100 milyonların sesidir. Bu anlayış bizleri güçlü olmanın ilerisinde adil, kararlı ve sorumlu olmayı da emretmektedir."

Konuşmasında aziz şehitleri ve gazileri de yad eden Çardakcı, ayrıca şöyle dedi: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere kanları ile bu toprakları vatan kılan kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; fedakarlık ve cesaretleri ile bedel ödeyerek bize bu huzurlu vatanı emanet eden gazilerimizi şükran ve hürmetle anıyoruz."

Komando andı ve uğurlama

Çardakcı’nın konuşmasının ardından salondaki tüm komandolar hep bir ağızdan Geleneksel Komando Andını okudu. Tören, katılımcıların hep birlikte ettiği dualarla son buldu.

İSTİKLAL MARŞI’NIN OKUNMASIYLA BAŞLAYAN TÖRENDE, DÖNEM BİRİNCİSİ JANDARMA TEĞMEN YUNUS EMRE TÜRKOĞLU BİR KONUŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ.