Kütahya'da Şehir ve Kültür Gezisi: Öğretmenlere Çini ve Tarih Eğitimi

Millî Eğitim Bakanlığı himayesinde düzenlenen programda çini sanatı ve tarih öne çıktı

Millî Eğitim Bakanlığı himayesinde yürütülen Kütahya Öğretmen Akademileri kapsamında, Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik düzenlenen Şehir ve Kültür gezi programı gerçekleştirildi.

Gezinin amacı, Kütahya’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini öğretmenlere yakından tanıtmak olarak açıklandı. İlk durak Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü oldu; burada Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Sanatçısı, çini ustası Ali Kaya rehberliğinde özel bir çini atölyesi düzenlendi. Öğretmenler, çini sanatının inceliklerini yerinde deneyimleme fırsatı buldu.

Program, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nuri Erbay rehberliğinde devam etti. Gezi kapsamında Dönenler Camii ve Mevlevihane, Kütahya Ulu Camii, Kent Tarihi Müzesi ile Yaşayan İnsan Hazinesi unvanına sahip çini sanatçısı Mehmet Gürsoy'un müzesi ziyaret edildi.

Yetkililer, programa katılan tüm öğretmenlere ve ev sahipliği yapan kurum çalışanlarına teşekkür etti. Açıklamada, eğitimin yalnızca sınıf ortamıyla sınırlı olmadığına ve kültür, tarih ile sanatla bütünleştiğinde daha anlamlı hale geldiğine vurgu yapıldı.

