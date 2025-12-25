DOLAR
Kütahya'dan Uluslararası Başarı: Devlet Hatun Lisesi'ne Mustafa Yılmaz Ziyareti

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İstanbul'daki uluslararası yemek yarışmasında 10 altın 2 gümüş madalya kazanan Devlet Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:03
Kütahya'nın Gururu Devlet Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Ziyaret

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz başarıyı okullarında kutladı

Kütahya’yı uluslararası alanda başarıyla temsil eden Devlet Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz tarafından okullarında ziyaret edildi.

Okul, 22. İstanbul Mutfak Günleri Festivali kapsamında İstanbul’da düzenlenen uluslararası yemek yarışmasına 12 öğrenciyle ve 4 farklı kategoride katılarak önemli bir başarı elde etti. Yarışmada ekip, 10 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak ülke ve şehir adına dikkat çeken bir performans sergiledi.

Ziyaret sırasında Müdür Yılmaz, öğrencilerin yarışma sürecinde hazırladıkları çalışmalar ve kazandıkları dereceler hakkında bilgi aldı; öğrencileri ve emeği geçen öğretmenleri tebrik etti. Yılmaz, bu tür başarıların mesleki ve teknik eğitimin niteliğini ve gücünü açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Ziyarette Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Ali Sezer de hazır bulundu. Yılmaz, öğrencilerin ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettikleri başarıların gurur verici olduğunu belirterek, mesleki ve teknik eğitimin her alanda desteklenmeye devam edeceğini vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

