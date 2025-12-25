Kütahya'dan Uluslararası Başarı: Devlet Hatun Lisesi'ne Mustafa Yılmaz Ziyareti

Kütahya'nın Gururu Devlet Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Ziyaret

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz başarıyı okullarında kutladı

Kütahya’yı uluslararası alanda başarıyla temsil eden Devlet Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz tarafından okullarında ziyaret edildi.

Okul, 22. İstanbul Mutfak Günleri Festivali kapsamında İstanbul’da düzenlenen uluslararası yemek yarışmasına 12 öğrenciyle ve 4 farklı kategoride katılarak önemli bir başarı elde etti. Yarışmada ekip, 10 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak ülke ve şehir adına dikkat çeken bir performans sergiledi.

Ziyaret sırasında Müdür Yılmaz, öğrencilerin yarışma sürecinde hazırladıkları çalışmalar ve kazandıkları dereceler hakkında bilgi aldı; öğrencileri ve emeği geçen öğretmenleri tebrik etti. Yılmaz, bu tür başarıların mesleki ve teknik eğitimin niteliğini ve gücünü açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Ziyarette Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Ali Sezer de hazır bulundu. Yılmaz, öğrencilerin ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettikleri başarıların gurur verici olduğunu belirterek, mesleki ve teknik eğitimin her alanda desteklenmeye devam edeceğini vurguladı.

MÜDÜR YILMAZ, ULUSLARARASI YEMEK YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERİ ZİYARET ETTİ