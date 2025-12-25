Kütahya Emniyeti TUBİM ile Uyuşturucuya Karşı Bilinçlendirme Başlattı

Kütahya Emniyetinden Uyuşturucu ile Mücadelede Bilgilendirme Çalışmaları

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) ekipleri, il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının engellenmesine yönelik bilinçlendirme çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürüyor.

Hedef kitle: Okullar, personel ve aileler

TUBİM ekipleri tarafından Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kütahya Halk Eğitimi Merkezi Vakıfbank İlkokulu ile Kütahya Halk Eğitimi Merkezinde görevli personel, anne ve anne adaylarına yönelik kapsamlı bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Eğitimler, toplumun farklı kesimlerine ulaşmayı hedefleyen pratik ve bilgilendirici içeriklerle yürütüldü.

Eğitimlerin içeriği

Eğitimlerde, uyuşturucu ve uyarıcı madde çeşitleri, bu maddelerin insan sağlığına verdiği zararlar ile bağımlılığın erken farkına varılabilmesi için çocuklarda görülebilecek davranış değişiklikleri ele alındı. Ayrıca arkadaş çevresi, fiziksel, sosyal ve psikolojik belirtiler hakkında katılımcılara detaylı bilgiler aktarıldı.

Vatandaş katılımı ve dijital araçların tanıtımı

Vatandaşların uyuşturucu ile mücadelede aktif rol alabilmesi amacıyla UYUMA uygulaması ile NARVAS sisteminin tanıtımı yapıldı. Yetkililer, halkın bu tür dijital araçları kullanarak şüpheli durumları bildirmesinin önemine vurgu yaptı.

Yetkililer, çalışmanın toplumda farkındalığı artırmayı ve madde kullanımını önleyici tedbirleri güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

