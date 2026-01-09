Kütahya İl Birinciliği Pazarlar’dan: Ayşe Nuran Akarçay İl Birincisi

Kütahya İl Birinciliği Pazarlar’dan

"Doğumunun 1500. Yılında Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.s.)" temalı mektup yarışması

Kütahya İl Müftülüğü tarafından düzenlenen mektup yarışmasında Pazarlar İlçe Müftülüğü kayda değer bir başarı elde etti.

7-10 yaş grubu Kur’an kursu öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen yarışmada Ayşe Nuran Akarçay Kütahya il birincisi oldu. Yarışmada dereceye giren öğrenciye ödülü, Pazarlar İlçe Müftüsü Faruk Kartal tarafından takdim edildi.

İl birincisi Ayşe Nuran Akarçay, "Peygamberimizi (s.a.s.) çok seviyorum. Onun sözlerini ve davranışlarını öğrenmeyi çok seviyorum. Ona mektup yazmak benim için çok güzel bir duyguydu" dedi.

Ödül töreninde konuşan İlçe Müftüsü Faruk Kartal ise, "Bu tür başarılarla 7-10 yaş Kur’an kurslarının çocuklarımızın manevi gelişimi açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Peygamber sevgisinin küçük yaşlarda gönüllere yerleşmesi, geleceğimiz adına son derece kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

Pazarlar İlçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, yarışmaya katılan tüm öğrenciler tebrik edilirken, il birincisi olan öğrenciye başarılarının devamı dilendi. Açıklamada ayrıca öğrencinin yetişmesinde emeği geçen ailesine, Kur’an kursu öğreticilerine ve jüri üyelerine teşekkür edildi.

