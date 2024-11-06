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KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından yapılan son dakika açıklama ile birlikte KYK burs başvuru sonuçları ve tüm detaylar belirtildi

Yayın Tarihi: 06.11.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 00:01
KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Milyonlarca öğrencinin merakla takip ettiği KYK burs sonuçları açıklandı. Başvurular 13 Ekim'de sona eren KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için meraklı gözler, yapılacak olan açıklamaya çevrili beklemekteydi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından yapılan son dakika açıklama ile birlikte KYK burs başvuru sonuçları ile birlikte tüm detaylar belirtildi. 2024 GSB KYK burs sonuçları ile alakalı açıklama yapan Bak, sonuçların e-Devlet sisteminden kontrol edilebileceğini sözlerine ekledi.  

2024- 2025 KYK BURSU NE KADAR?  

2024-2025 KYK burs ve kredi ücretleri henüz netlik kazanmasa da, geçtiğimiz sene açıklanan zam oranının bu sene de uygulanacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıl lisans öğrencileri için aylık 1250 TL olan burs, 2000 TL'ye yükselirken, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bu tutar 4.000 TL- 6.000 TL olarak ödenmişti. 

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

KYK Burs ve Öğrenim Kredisi Taahhütnameleri için SOn Başvuru Tarihi Uyarısı 

KYK bursu veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin başvuru tarihleri konusunda dikkatli olması gerekliliği mevcut iken öğrencilerin, 8 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylatmaları zorunluluğu mevcut.  

KYK Burs Sonuçları Nasıl Öğrenilir? 

KYK Burs başvuru sonuçlarını öğrenmek için TCKN ve şifre ile birlikte e-Devlet hesabına giriş yapılması akabinde şu adımların takip edilmesi gerekiyor. Sisteme giriş yapılması akabinde E-Devlet ana sayfasında yer alan kamu hizmetleri bölümünden Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın seçilmesi ve Bakanlığın ilgili bölümünden burs/kredi sorgulama işlemleri kısmına ulaşılması ile sorgulama tamamlanabilmektedir. Sistem, başvuru yapan öğrencinin durumunu ve eğer hak kazandıysa hangi tür burs veya krediye sahip olduğunu gösterecek. 

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