KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından yapılan açıklama sonrasında binlerce öğrenci, KYK sonuçlarını öğrenmek için harekete geçti. Yapılan açıklama sonrasında öğrenciler burs mu? Kredi mi ? Hak kazandıklarını öğrenmek için e-Devlet'e giriş sağlarken, hangi tür desteğin alındığı en çok merak edilen konuların başında geldi. Sosyal medya üzerinden de duyuruda bulunan Bakan Bak, burs ve kredi sonuçlarının erişime açılmasıyla öğrencilerin büyük bir merakla sonuçları incelemeye başladığını belirtti.

KYK SONUÇLARINA NASIL ULAŞILIR?

Başvurularını tamamlayan tüm öğrenciler, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilirler. Sonuç ekranında "Burs alabilirsiniz" ibaresini gören öğrenciler, burs almaya hak kazanırken, "Öğrenim kredisi alabilirsiniz" yazanlar ise geri ödemeli öğrenim kredisi kullanacak.

KYK BURSU VE KYK KREDİSİ ARASINDAKİ FARK NASIL ANLAŞILIR?

Devlet tarafından öğrencinin başarı ve maddi durumu göz önünde bulundurularak, geri ödemesiz olarak verilen destek burs olarak bilinmekteyken, KYK bursu hak sahibi öğrenciler, geri ödeme yapmayacak. Öğrencinin eğitim süresince kullanabileceği ve mezuniyet sonrası belirli bir süre içinde geri ödemesi gereken bir destek olarak bilinen KYK kredi desteği hak sahibi olan öğrenciler, e-Devlet üzerinde Öğrenim kredisi alabilirsiniz ifadesini görmektedir.

KYK KREDİSİ FAİZLİ KREDİ Mİ?

Kredi tutarı her yıl TÜİK tarafından açıklanan Yİ-ÜFE oranında güncellenir. Kredinin geri ödemesindeki faiz oranı ise her sene değişmektedir. Öğrencinin gelir durumuna göre esnek ödeme planları sunulurken, krediye hak sahibi olan öğrencilerden, ödeme koşullarını kabul ettiklerine dair bir taahhütname imzalanması istenir.

2024 KYK Kredisi faiz oranları

2024 yılı için KYK kredi faiz oranlarında herhangi bir resmi açıklama bulunmamaktadır. Faiz oranları, her yıl TÜİK tarafından açıklanan Yİ-ÜFE oranına göre belirlenirken, öğrencilerin imzalamakla yükümlü olduğu taahhütnamelerinde yer alır.



