Malazgirt İlkokulu’na Modern Kütüphane Açıldı

MUŞ (İHA)

Muş’un Malazgirt ilçesindeki Malazgirt İlkokulu, uzun süredir özlemi duyulan kütüphanesine kavuştu. Öğretmenler ve gönüllülerin yoğun çalışmasıyla hayata geçirilen proje, öğrencilere sıcak ve donanımlı bir okuma ortamı sundu.

Proje, "Tüm Çocukların Derneği" öncülüğünde, Diyarbakır’ın Ergani ilçesinden görev yapan Yusuf Tümay (47) ile Sur ilçesinde görev yapan Hasan Kartal tarafından başlatıldı. Kırtasiye ve oyuncak desteği için gelen öğretmenler, okulda kütüphane olmadığı gerçeğiyle karşılaşınca durumu Danışmentgazi Mahallesi Muhtarı Hasan Başaran ile paylaştı.

Muhtar Başaran’ın hızlı girişimiyle bağışçılar, gönüllüler ve öğretmenler kısa sürede bir araya gelerek kütüphaneyi oluşturdu. Proje kapsamında raflar, kitaplar, masa ve sandalyeler, okuma alanları ile dekorasyon titizlikle hazırlanarak çocukların kullanabileceği çağdaş bir alan yaratıldı.

Muhtar Hasan Başaran projenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Okulumuzda kütüphane olmadığı için çocuklar büyük bir eksiklik yaşıyordu. Yusuf Tümay öğretmenimizin farkındalığı ve duyarlılığı sayesinde çok kısa sürede bu sorunu çözdük. Bağışçılarımıza ve gönüllülerimize minnettarım. Bu kütüphane çocuklarımızın geleceğine yapılmış büyük bir yatırımdır."

Proje öncülerinden Yusuf Tümay ise duygularını şu sözlerle paylaştı: "Malazgirt’e kırtasiye ve oyuncak desteği için gelmiştik. Okulda kütüphane olmadığını görünce bu durumu görmezden gelemedik. Hasan hocamla birlikte hemen harekete geçtik. Amacımız çocukların kitaplarla büyümesini sağlamak ve onlara yeni bir dünyanın kapılarını açmak. Bir çocuğun gözündeki sevinci görmek, attığımız her adımı fazlasıyla değerli kılıyor. Destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum."

Uygulanan çalışmayla Malazgirt İlkokulu öğrencileri artık daha donanımlı bir okuma ve öğrenme ortamına sahip oldu; proje, yerel dayanışmanın somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

MUŞ’UN MALAZGİRT İLÇESİNDEKİ MALAZGİRT İLKOKULU, UZUN SÜREDİR EKSİKLİĞİ HİSSEDİLEN KÜTÜPHANESİNE ÖĞRETMENLER VE GÖNÜLLÜLERİN YOĞUN ÇABALARIYLA KAVUŞTU.