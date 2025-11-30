Malazgirt İlkokulu’na Modern Kütüphane Açıldı

Muş’un Malazgirt ilçesindeki Malazgirt İlkokulu, öğretmenler ve gönüllülerin katkısıyla modern bir kütüphaneye kavuştu.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 13:29
Malazgirt İlkokulu’na Modern Kütüphane Açıldı

Malazgirt İlkokulu’na Modern Kütüphane Açıldı

MUŞ (İHA)

Muş’un Malazgirt ilçesindeki Malazgirt İlkokulu, uzun süredir özlemi duyulan kütüphanesine kavuştu. Öğretmenler ve gönüllülerin yoğun çalışmasıyla hayata geçirilen proje, öğrencilere sıcak ve donanımlı bir okuma ortamı sundu.

Proje, "Tüm Çocukların Derneği" öncülüğünde, Diyarbakır’ın Ergani ilçesinden görev yapan Yusuf Tümay (47) ile Sur ilçesinde görev yapan Hasan Kartal tarafından başlatıldı. Kırtasiye ve oyuncak desteği için gelen öğretmenler, okulda kütüphane olmadığı gerçeğiyle karşılaşınca durumu Danışmentgazi Mahallesi Muhtarı Hasan Başaran ile paylaştı.

Muhtar Başaran’ın hızlı girişimiyle bağışçılar, gönüllüler ve öğretmenler kısa sürede bir araya gelerek kütüphaneyi oluşturdu. Proje kapsamında raflar, kitaplar, masa ve sandalyeler, okuma alanları ile dekorasyon titizlikle hazırlanarak çocukların kullanabileceği çağdaş bir alan yaratıldı.

Muhtar Hasan Başaran projenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Okulumuzda kütüphane olmadığı için çocuklar büyük bir eksiklik yaşıyordu. Yusuf Tümay öğretmenimizin farkındalığı ve duyarlılığı sayesinde çok kısa sürede bu sorunu çözdük. Bağışçılarımıza ve gönüllülerimize minnettarım. Bu kütüphane çocuklarımızın geleceğine yapılmış büyük bir yatırımdır."

Proje öncülerinden Yusuf Tümay ise duygularını şu sözlerle paylaştı: "Malazgirt’e kırtasiye ve oyuncak desteği için gelmiştik. Okulda kütüphane olmadığını görünce bu durumu görmezden gelemedik. Hasan hocamla birlikte hemen harekete geçtik. Amacımız çocukların kitaplarla büyümesini sağlamak ve onlara yeni bir dünyanın kapılarını açmak. Bir çocuğun gözündeki sevinci görmek, attığımız her adımı fazlasıyla değerli kılıyor. Destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum."

Uygulanan çalışmayla Malazgirt İlkokulu öğrencileri artık daha donanımlı bir okuma ve öğrenme ortamına sahip oldu; proje, yerel dayanışmanın somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

MUŞ’UN MALAZGİRT İLÇESİNDEKİ MALAZGİRT İLKOKULU, UZUN SÜREDİR EKSİKLİĞİ HİSSEDİLEN KÜTÜPHANESİNE...

MUŞ’UN MALAZGİRT İLÇESİNDEKİ MALAZGİRT İLKOKULU, UZUN SÜREDİR EKSİKLİĞİ HİSSEDİLEN KÜTÜPHANESİNE ÖĞRETMENLER VE GÖNÜLLÜLERİN YOĞUN ÇABALARIYLA KAVUŞTU.

MUŞ’UN MALAZGİRT İLÇESİNDEKİ MALAZGİRT İLKOKULU, UZUN SÜREDİR EKSİKLİĞİ HİSSEDİLEN KÜTÜPHANESİNE...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
20. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi'nde 230 Bildiri: Yapay Zekâ ve Eğitim Teknolojileri Öne Çıktı
2
Narman'dan Karaçoban'a Kardeşlik Köprüsü
3
Ufest Gençlik Festivali Anadolu Üniversitesi'nde Osman Boyraz ile Sona Erdi
4
Malazgirt İlkokulu’na Modern Kütüphane Açıldı
5
Kampüs Mersin ve Garaj Mersin Tarsus Üniversitesi'nde Tanıtıldı
6
Akbank Düşünce Kulübü: Büşra Zeynep Bahar DearMoney ile Harvard Yaz Okulu'nu Kazandı
7
Elazığ'da Klinik Entegrasyon Eğitimi: Aile Hekimlerine Diyabette Güncel Yaklaşımlar

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı