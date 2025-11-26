Manisa'da Öğretmenlere Sanat Dolu Gece: Türk Müziği Konseri ve Minyatür Sergisi

Manisa Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi'nin 24 Kasım etkinliğinde Türk Müziği Konseri ve Minyatür Sergisi Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı’nda büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 11:39
Manisa Güzel Sanatlar Lisesi'nden öğretmenlere özel sanat gecesi

Manisa Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlediği etkinlikle öğretmenleri sanatla buluşturdu. Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda gerçekleşen program, yoğun ilgiyle karşılandı.

Minyatür Sergisi: Geleneksel sanat modern yorumlarla

Konser öncesinde açılan Minyatür Sanatı Resim Sergisi, öğrencilerin hazırladığı eserlerle gelenlerin beğenisini topladı. Sergide, geleneksel tekniklerin çağdaş yaklaşımlarla buluştuğu çalışmalar dikkat çekti.

Türk Müziği Konseri'nde duygusal anlar

Programın ana bölümünde sahne alan II. Öğretmenler Türk Müziği Topluluğu Konseri kapsamında, öğretmen ve öğrencilerden oluşan Maarif Topluluğu Halk Konseri dinleyicilere seçkin Türk müziği repertuarından eserler sundu. Konser, duygusal ve coşkulu anlara sahne olarak katılımcılardan tam not aldı.

Müdür Samet Güleryüz: Öğretmenlik geleceği şekillendiren bir sanat

Etkinlikte konuşan Manisa Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müdürü Samet Güleryüz, öğretmenliğin kutsal bir değer olduğunu vurguladı: "Öğretmenlik, yalnızca bir meslek değil; geleceği şekillendiren bir sanattır. Bilgiyi, emeği, sevgiyi ve sabrı harmanlayarak bir neslin geleceğine dokunan kıymetli meslektaşlarım, bugün burada yalnızca kendi günümüzü değil; ülkemizin yarınını kutluyoruz. Bu anlamlı günde emeği geçen tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve katılım sağlayan misafirlerimize teşekkür ediyorum."

Sanat ve spor eğitimi veren iki okulumuzun iş birliğiyle düzenlenen gece, öğretmenlerin emek ve fedakârlığını sanatla onurlandırarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü anlamına uygun şekilde taçlandırdı.

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı