MEB’den açıklama: “Yeni müfredat yarın duyurulacak”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim için hazırlanan yeni müfredatın yarın kamuoyuna duyurulacağını açıkladı. Bakan Tekin, çocukların kendi gelecekleri için seçecekleri konu başlıklarının ve beklentilerinin önemini vurgulayarak “Eğer biz MEB olarak çocukların gerisinde kalırsak, eğitimin bir anlamı kalmaz. Çocukların ufkunu çizebilmeli ve gelecek tahayyüllerini geliştirebilmeliyiz” dedi.

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” ismini taşıyan bu yeni müfredatın, dönem dönem revize edileceğini belirten Bakan, dünyadaki ve ülkedeki gelişmelerin takip edileceğini ifade etti. 10 yıllık bir çalışma sonucu ortaya çıkan yeni müfredatın, gelecek eğitim ve öğretim yılından itibaren kademli bir şekilde uygulanacağını da belirtti.

Yeni müfredatın yarın öğleden sonra açıklanması bekleniyor.