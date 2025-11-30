Bayburt'un Yılın Öğretmeni Mevhibe Kübra Hançer Ankara'da Temsil Etti

Bayburt Fen Lisesi öğretmeni Mevhibe Kübra Hançer, 24 Kasım etkinliklerinde 'Yılın Öğretmeni' seçilerek Ankara'da Bayburt'u temsil etti.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 07:26
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 07:26
MEB'in 24 Kasım programında şehit öğretmenler anıldı, fidan dikildi

Bayburt Fen Lisesi İngilizce Öğretmeni Mevhibe Kübra Hançer, 'Yılın Öğretmeni' seçildi. Hançer, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Ankara'da düzenlenen programda Bayburt'u temsil etti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, mesleki çalışmalarıyla fark oluşturan temsilciler 81 ilden başkente davet edildi. Program, Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı koordinasyonunda yapıldı ve katılımcılar kapsamlı bir takvim içinde ağırlandı.

Etkinlikler, Şehit Öğretmenler Abidesi ve Öğretmen Hatıra Ormanı ziyaretleriyle başladı. Burada düzenlenen anma töreninin ardından Hançer ve diğer öğretmenler fidan dikimi gerçekleştirdi.

Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı; Anıtkabir'de düzenlenen resmi törenlerde Hançer yer aldı. Ayrıca Hançer, Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savasçı ile bir araya gelerek Bayburt'ta yürütülen eğitim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

