Gerede'de Polisten Dolandırıcılık ve Uyuşturucu Uyarısı

Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite ve kültür merkezinde düzenlenen programlarla vatandaşları dolandırıcılık, trafik güvenliği ve uyuşturucu projeleri hakkında bilgilendirdi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 16:42
Üniversite kampüsleri ve kültür merkezinde bilgilendirme programları

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlar ve öğrencilerle bir araya gelerek dolandırıcılık ve uyuşturucu tehlikesine karşı uyarılarda bulundu.

Programlar kapsamında Gerede Meslek Yüksekokulu, Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Melih Gökçek Kültür Merkezi'nde etkinlikler düzenlendi.

Etkinliklerde trafik güvenliği, dolandırıcılıkla mücadele ve toplum destekli polislik konuları detaylı şekilde ele alındı; katılımcılara alınabilecek önlemler aktarıldı.

Ekipler ayrıca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen Narkorehber ve En İyi Narkotik Polisi Anne projeleri hakkında sunum yaparak bilgilendirme sağladı.

Yetkililer, vatandaşları bilinçli olmaya davet etti.

