MEB’den öğrencilere yaz okulu müjdesi! Ücretsiz kurslar başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, 4 alanda ücretsiz "yaz okulları" açacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaz aylarında öğrencilere yönelik eğitim fırsatlarını genişletiyor. 1 Temmuz itibarıyla ilkokul 2. sınıftan itibaren tüm kademelerdeki öğrenciler için “spor”, “görsel sanatlar”, “müzik” ve “bilişim” olmak üzere 4 alanda ücretsiz yaz okulları açılacak.



Yaz okulları, öğrencilere farklı alanlarda yeteneklerini geliştirme ve yeni beceriler kazanma fırsatı sunacak. Ayrıca, ortaokul 8. ve lise 11-12. sınıf öğrencileri için akademik derslere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları da verilecek.

Kurslar, il ve ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen eğitim merkezlerinde açılacak ve kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerden kurs ücreti alınmayacak. Mezunlara yönelik kurslar ise halk eğitimi merkezlerinde verilecek.

Yaz okulu kursları, saat 13.30’dan sonra ve haftada 5 gün planlanacak. Bir dersten günlük 2 saatten fazla planlama yapılamayacak ve kursların süresi, 4 haftadan az, 8 haftadan fazla olmayacak.

Yaz okulu kapsamında, 2. sınıftan itibaren tüm sınıf kademelerinde öğrenim gören öğrenciler, en fazla 2 alanda ders seçebilecek. Bu kurslar, “spor”, “görsel sanatlar”, “müzik” ve “bilişim” olmak üzere 4 dalda seçilebilecek.

Bu eğitim fırsatları, öğrencilerin yaz aylarında da öğrenmeye devam etmelerini sağlayacak ve onlara farklı alanlarda yeteneklerini geliştirme fırsatı sunacak