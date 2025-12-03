Söke'de Özel Öğrenciler Aşçılık Deneyimiyle 3 Aralık'ı Kutladı

Söke'de özel öğrenciler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir araya geldi

Söke Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Lokomotif Kafe'de düzenlediği etkinlikle anlamlı bir güne imza attı. Programda özel öğrenciler, çeşitli aktivitelerle keyifli zaman geçirirken aşçılık deneyimi yaşadı.

Renkli anlar ve anlamlı destek

Etkinlikte ortaya çıkan renkli görüntüler katılımcılardan büyük beğeni topladı. Günün önemine dikkat çeken organizasyonda, Fizyoterapist-Yazar Rahime Karaaslan da yer aldı ve Pulpa’nın Engelsiz Mutfağı adlı kitabını katılımcılar için imzaladı.

Kitap satış geliri eğitim için kullanılacak

Etkinlik kapsamında açılan stantta satışa sunulan kitaplardan elde edilecek gelirin engelli bireylerin eğitimi için kullanılacağı belirtildi. Toplum desteğini artırmayı amaçlayan bu adım, etkinliğe ayrı bir anlam kattı.

Program ayrıca Söke Ticaret Borsası Suat Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin desteğiyle gerçekleşti; gençlerin katkısı etkinliğin başarısını pekiştirdi.

