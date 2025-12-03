Söke'de Özel Öğrenciler Aşçılık Deneyimiyle 3 Aralık'ı Kutladı

Söke Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Lokomotif Kafe'de özel öğrencilere yönelik aşçılık ve etkinlik programı düzenledi; kitap gelirleri eğitim için kullanılacak.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:18
Söke'de Özel Öğrenciler Aşçılık Deneyimiyle 3 Aralık'ı Kutladı

Söke'de özel öğrenciler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir araya geldi

Söke Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Lokomotif Kafe'de düzenlediği etkinlikle anlamlı bir güne imza attı. Programda özel öğrenciler, çeşitli aktivitelerle keyifli zaman geçirirken aşçılık deneyimi yaşadı.

Renkli anlar ve anlamlı destek

Etkinlikte ortaya çıkan renkli görüntüler katılımcılardan büyük beğeni topladı. Günün önemine dikkat çeken organizasyonda, Fizyoterapist-Yazar Rahime Karaaslan da yer aldı ve Pulpa’nın Engelsiz Mutfağı adlı kitabını katılımcılar için imzaladı.

Kitap satış geliri eğitim için kullanılacak

Etkinlik kapsamında açılan stantta satışa sunulan kitaplardan elde edilecek gelirin engelli bireylerin eğitimi için kullanılacağı belirtildi. Toplum desteğini artırmayı amaçlayan bu adım, etkinliğe ayrı bir anlam kattı.

Program ayrıca Söke Ticaret Borsası Suat Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin desteğiyle gerçekleşti; gençlerin katkısı etkinliğin başarısını pekiştirdi.

SÖKEDE ÖZEL ÇOCUKLAR AŞÇILIK DENEYİMİ YAŞADI

SÖKEDE ÖZEL ÇOCUKLAR AŞÇILIK DENEYİMİ YAŞADI

KENDİ ELLERİYLE YAPIP, KONUKLARA İKRAM ETTİLER

İLGİLİ HABERLER

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yalova'da Özel Eğitim Ailesi 3 Aralık'ta Kahvaltıda Buluştu
2
Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar Okulları Ziyaret Etti
3
Söke'de Özel Öğrenciler Aşçılık Deneyimiyle 3 Aralık'ı Kutladı
4
MCBÜ’de 'Engelsiz Matematik Destek Programı' tanıtıldı
5
Erdemli'de 3 Aralık'ta Özel Bireylerin Renkli Etkinliği
6
Bitlis'te Özel Öğrencilerden Duygu Dolu Konser
7
YKS Adayları SUBÜ’yü Tanıdı: 51 Öğrenci Üniversiteyi İnceledi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?