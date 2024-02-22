MEB'DEN şok hamle! 80 milyonluk ceza yağdı

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi, özel ve gönüllü kuruluşların her türlü eğitim öğretim faaliyetlerinin bakanlığın izni ve denetiminde olduğunu hatırlatarak, yetkili makamlardan kurum açma ruhsatı almadan yürütülen faaliyetlerin izinsiz kabul edildiğini bildirdi. Söz konusu faaliyetleri yürüten ruhsatsız yerler, devletin milli güvenliğine tehdit oluştururken aynı zamanda, "kayıt dışı" olduklarından birçok ekonomik probleme de neden oluyor. İzinsiz kurslara yönelik denetimler artırılacak mı? Detaylarda...





Bakanlık, ruhsatı olmadan faaliyet gösteren söz konusu kurslarla mücadele çalışmalarını İçişleri Bakanlığı iş birliğinde yürütüyor. Bakanlık, ruhsatsız kurumlarla mevcut mücadele uygulamalarına ek olarak MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü internet sayfasında "İzinsiz Eğitim Faaliyeti İhbarı" linki oluşturarak 1 Eylül 2023 itibarıyla kapsamlı bir mücadele başlattı.

Bu kapsamda, bakanlığa 81 ilden toplam 5 bin 181 kursun ruhsatsız olduğu yönünde ihbar geldi. Bakanlıkça yapılan tasnif sonucunda bu ihbarlardan mükerrer olanlar birleştirildi ve izinsiz eğitim öğretim faaliyeti gösterdiği belirtilen 2 bine yakın kursla ilgili inceleme ve soruşturma yapılması için valiliklere yazı yazıldı. Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı da konuyla ilgilendi.

YÜZLERCE KAPATMA YAPILDI, İŞLEMLER SÜRÜYOR!

81 ilden ihbar edilen 2 bine yakın izinsiz kurstan yüzlercesi kapatıldı. Ayrıca, izinsiz eğitim öğretim faaliyeti yaptığı belirlenen bu kurslara 80 milyon lira idari para cezası uygulandı.





Bakanlıkça yapılan incelemeler sonucunda, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren kursların belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması için titiz bir çalışma yürütülmektedir. Bu konuda vatandaşların duyarlılığı ve ihbarları büyük önem taşımaktadır. Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren kursların denetlenmesi ve gerekli cezai işlemlerin uygulanması, eğitim kalitesi ve güvenliği açısından son derece önemlidir.

Vatandaşların ruhsatsız eğitim kurumları hakkında duyarlı olmaya devam etmeleri ve gerekli mercilere ihbarda bulunmaları önemlidir. Bakanlık, eğitim alanında her türlü olumsuzluğun önlenmesi ve eğitim kalitesinin artırılması için çalışmalarını sürdürecektir. Eğitimde kalite ve güvenliğin sağlanması, toplumun geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.

