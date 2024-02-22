Bist 100
9.316,34 0%
DOLAR
30,99 -0,04%
EURO
33,74 0,42%
ALTIN
2.010,99 0,14%

MEB'DEN şok hamle! 80 milyonluk ceza yağdı

Milli Eğitim Bakanlığı, izinsiz faaliyet gösteren kurslara göz açtırmıyor. 81 ilde yüzlerce merdiven altı kursu kapatan bakanlık, bu yerlere 80 milyon lira para cezası kesti. İzinsiz kurslar devletin milli güvenliğine ve ekonomisine nasıl zarar veriyor? Bakanlık, izinsiz kurslarla mücadele etmek için hangi yöntemleri kullanıyor? İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 22.02.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 14:20
MEB'DEN şok hamle! 80 milyonluk ceza yağdı

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi, özel ve gönüllü kuruluşların her türlü eğitim öğretim faaliyetlerinin bakanlığın izni ve denetiminde olduğunu hatırlatarak, yetkili makamlardan kurum açma ruhsatı almadan yürütülen faaliyetlerin izinsiz kabul edildiğini bildirdi. Söz konusu faaliyetleri yürüten ruhsatsız yerler, devletin milli güvenliğine tehdit oluştururken aynı zamanda, "kayıt dışı" olduklarından birçok ekonomik probleme de neden oluyor. İzinsiz kurslara yönelik denetimler artırılacak mı? Detaylarda...

KURSLA KAPATILDI

Bakanlık, ruhsatı olmadan faaliyet gösteren söz konusu kurslarla mücadele çalışmalarını İçişleri Bakanlığı iş birliğinde yürütüyor. Bakanlık, ruhsatsız kurumlarla mevcut mücadele uygulamalarına ek olarak MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü internet sayfasında "İzinsiz Eğitim Faaliyeti İhbarı" linki oluşturarak 1 Eylül 2023 itibarıyla kapsamlı bir mücadele başlattı.

Bu kapsamda, bakanlığa 81 ilden toplam 5 bin 181 kursun ruhsatsız olduğu yönünde ihbar geldi. Bakanlıkça yapılan tasnif sonucunda bu ihbarlardan mükerrer olanlar birleştirildi ve izinsiz eğitim öğretim faaliyeti gösterdiği belirtilen 2 bine yakın kursla ilgili inceleme ve soruşturma yapılması için valiliklere yazı yazıldı. Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı da konuyla ilgilendi.

YÜZLERCE KAPATMA YAPILDI, İŞLEMLER SÜRÜYOR!

81 ilden ihbar edilen 2 bine yakın izinsiz kurstan yüzlercesi kapatıldı. Ayrıca, izinsiz eğitim öğretim faaliyeti yaptığı belirlenen bu kurslara 80 milyon lira idari para cezası uygulandı.

KURSLARIN KAPATILMASI HAKKINDA

Bakanlıkça yapılan incelemeler sonucunda, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren kursların belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması için titiz bir çalışma yürütülmektedir. Bu konuda vatandaşların duyarlılığı ve ihbarları büyük önem taşımaktadır. Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren kursların denetlenmesi ve gerekli cezai işlemlerin uygulanması, eğitim kalitesi ve güvenliği açısından son derece önemlidir.

Vatandaşların ruhsatsız eğitim kurumları hakkında duyarlı olmaya devam etmeleri ve gerekli mercilere ihbarda bulunmaları önemlidir. Bakanlık, eğitim alanında her türlü olumsuzluğun önlenmesi ve eğitim kalitesinin artırılması için çalışmalarını sürdürecektir. Eğitimde kalite ve güvenliğin sağlanması, toplumun geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan ayı gelmeden vazgeçilmezine fırsatçılık zammı geldi! 500 TL'den fazla açıklandı

Ramazan ayı gelmeden vazgeçilmezine fırsatçılık zammı geldi! 500 TL'den fazla açıklandı

Doblocuların pabucunu dama attıracak model! Peugout hem fiyatıyla hem tasarımıyla Fiat'ı solladı

Doblocuların pabucunu dama attıracak model! Peugout hem fiyatıyla hem tasarımıyla Fiat'ı solladı

TCMB yeni başkanı kararı verdi! Kredi kartı faizleri 7 ay sonra ilk defa...

TCMB yeni başkanı kararı verdi! Kredi kartı faizleri 7 ay sonra ilk defa...

Skoda 2024 Şubat fiyat listesini yayınladı! Şubat ayında fiyatlar değişti! Fabia, Scala, Octavia… İşte güncel fiyatlar

Skoda 2024 Şubat fiyat listesini yayınladı! Şubat ayında fiyatlar değişti! Fabia, Scala, Octavia… İşte güncel fiyatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MEB'DEN şok hamle! 80 milyonluk ceza yağdı
2
Ortak sınavlara hazır mısınız? MEB konu soru dağılım tablolarını açıkladı!
3
Başarılı çocuk yetiştirmenin sırları neler? Bilim İşte böyle diyor...
4
MEB'den son dakika tatil kararı! Öğrenciye göbek attıracak 3 günlük ara tatil geliyor
5
Çocuklara kitap okumayı nasıl sevdirirsiniz? İşte kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın önemi ve yöntemleri
6
Tarihi ve kültürel mirası sanal ortamda keşfedin: MEB, lise öğrencileri ve öğretmenleri için sanal müze uygulamasını yayımladı
7
Eğitimde dijital dönüşüm hız kazanıyor! Öğretmenlerin mesleki gelişimi için yeni programlar neyi hedefliyor?

Doblocuların pabucunu dama attıracak model! Peugout hem fiyatıyla hem tasarımıyla Fiat'ı solladı

Daha önce böyle tavuk sote yemediniz! Yarım saatte davet sofralarını şenlendirecek lezzet

Ramazan ayı gelmeden vazgeçilmezine fırsatçılık zammı geldi! 500 TL'den fazla açıklandı

TCMB yeni başkanı kararı verdi! Kredi kartı faizleri 7 ay sonra ilk defa...

O banka paraya sıkışanlara destek çıktı! Tek başvuruya 50.000 TL almak için hemen bunu yapın

Yeni imzalar atıldı! İşçilere yüzde 120+mesai zammı müjdesi! Maaşlar 45 bin liraya ulaşacak

Sağlık Bakanlığı 2024 Yılında Türkiye Genelinde 38.000 ₺ Maaş ile 2000 Ebe Alımı Yapıyor

Hükümet resmen dur dedi! Artık bunu yapmak tamamen yasaklanıyor

Kollar sıvandı! O bireye 10.000 TL destek ödemesinde her ay tarihler şaşmayacak!

Ebe Maaşları 2024 Yılında Ne Kadar? Sağlık Bakanlığı ve Özel Sektördeki Maaşlar

Skoda 2024 Şubat fiyat listesini yayınladı! Şubat ayında fiyatlar değişti! Fabia, Scala, Octavia… İşte güncel fiyatlar

Bilmeyen çok şey kaybeder! O kişilere günlük 700 TL cep harçlığı dağıtılıyor