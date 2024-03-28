MEB Duyurdu: 1 Nisan’da Okullar Tatil Edildi

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Nisan’da okulların tatil edilmesi yönünde karar aldı. Milli Eğitim Bakanlığı, okulların tatil edilmesi ile ilgili resmi yazıyı Valiliklere gönderdi. Yazıda, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler için okulların farklı bir şekilde hazırlanması, oy sayma işlemlerinin geç saatlere kadar sürmesi ve bu durumun, okulların tekrar eğitim için hazırlanmasını engellemesi nedeniyle, 1 Nisan 2024 Pazartesi gününün tatil etme kararı alındığı ifade edildi.