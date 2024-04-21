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MEB, nakil işlemlerinde politika güncellemesi yapacak

Kamu Denetçileri Kurumu'nun önerileri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı, nakil işlemlerinde yaşanan sorunları çözmek için politika güncellemesi yapacak.

Yayın Tarihi: 21.04.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 15:10
MEB, nakil işlemlerinde politika güncellemesi yapacak

Tokat'ta bir velinin özel okuldan devlet okuluna nakil işlemleri sırasında yaşadığı sorunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Velinin yaşadığı mağduriyetin ardından Kamu Denetçileri Kurumu'nun (KDK) önerilerini dikkate alan MEB, nakil işlemlerinde politika güncellemesi yapma kararı aldı.

Özel okulda okuyan bir çocuğun evine yakın olan devlet okuluna nakil talebiyle başvuran veli, yaşadığı sorunları KDK'ya iletti. Velinin iddiasına göre, talebin önce sözlü olarak kabul edilmesine rağmen, MEB sistemi üzerinden nakil işlemi gerçekleştiremedi. Okul müdürü tarafından kontenjan dolu gerekçesiyle reddedilen veli, çocuğunun nakil işlemlerinin sürekli ertelendiğini ve bu durumun araştırılmasını talep etti.

KDK'nın incelemesi sonucunda, nakil işlemlerine ilişkin prosedürün bilinmemesi ve kamuoyuna açık bir şekilde belirtilmemesinin mağduriyetlere neden olduğu belirlendi. Bu doğrultuda KDK, MEB'e nakil işlemlerinin prosedürünün net bir şekilde ortaya konması ve kamuoyuna erişilebilir olması için politika güncellemesi yapılması tavsiyesinde bulundu. MEB ise KDK'nın önerilerini dikkate alarak nakil işlemlerinde politika güncellemesi yapacaklarını açıkladı.

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