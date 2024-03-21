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MEB yeni kararı duyurdu: “Karneler değişecek”

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerinin karnelerinden değişikliğe gidileceğini duyurdu. MEB tarafından yapılan duyuruya göre, karnelerde ders notlarının yanı sıra sosyal etkinliklere katılım da yer alacak.

Yayın Tarihi: 21.03.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 13:41
MEB yeni kararı duyurdu: “Karneler değişecek”

Milli Eğitim Bakanlığı, karnelerle ilgili önemli bir değişiklikte bulunacağını açıkladı. Karnelerde yer alan ders ve davranış notlarına artık sosyal etkinlikler de eklenecek. Karnelerin içeriğinde ve tasarımda yapılacak olan bu değişiklik ile karnelerde yeni değerlendirmeler olacak.

Sosyal etkinlikler 5 ana başlıkta toplanıyor

MEB tarafından duyurulan içerik ve tasarım değişikliği ile karnelere sosyal etkinlik değerlendirmeleri de eklenecek. Sosyal etkinlikler; “kültürel”, “sanatsal”, “bilimsel”, “toplum hizmeti” ve “sportif” başlıkları ile karnelerde yer alacak.

Karnede yer alacak bu etkinlikler, “katılım”, “performans gösterme”, “ürün ortaya koyma”, “derece alma” gibi düzeylerde değerlendirilecek. Ayrıca değerlendirmeler, okul içi, okullar arası, içe geneli, il geneli, bölgesel, ulusal, uluslararası gibi etkinliklerin gerçekleştirildiği yere göre değerlendirmeye tabi tutulacak.

Erken tespit edilmesi amaçlanıyor

MEB tarafından yapılan bu karne değişikliği ve değerlendirmelere sosyal etkinliklerin eklenmesi ile öğrencinin yeteneklerinin daha erken tespit edilebilmesi hedefleniyor. Bir öğrenci sporda ya da sanatta yetenekli ise değerlendirmelerle ortaya çıkarılacak ve öğrencilerin kendilerini o alanda geliştirmeleri sağlanacak.

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