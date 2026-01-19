Mehmet Akif Şahin, Okçuluk Dünya Kupası U13'te Dünya Üçüncüsü

Nimes (Fransa) — 16-18 Ocak 2026'da bronz madalya

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencisi Mehmet Akif Şahin, Fransa'nın Nimes kentinde düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası U13 kategorisinde zorlu rakiplerini geride bırakarak dünya üçüncülüğünü elde etti.

GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları belirtti: 16-18 Ocak 2026 tarihleri arasında Fransa’nın Nimes kentinde düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası U13 kategorisi müsabakalarında, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 5. sınıf öğrencimiz Mehmet Akif Şahin, ülkemizi temsil ederek dünya üçüncüsü olmuştur. Bu başarıda emeği geçen öğrencimizi ve antrenörünü tebrik eder, öğrencimize spor ve eğitim-öğretim hayatında başarılarının devamını dileriz.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası arenalarda akademik başarıların yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da dikkat çeken dereceler elde etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Mehmet Akif Şahin'in kazandığı bronz madalya, kurum ve kent için önemli bir başarı olarak kayda geçti.

Tebrik edilen başarılı sporcu, okul ve antrenörünün destekleriyle gelecekte de adından söz ettirmeye aday.

