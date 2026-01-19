Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden 3B Yazıcılarda Tıkanmayı Önleyen Patent

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bir patent daha tescilledi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Sevim tarafından yapılan patent başvurusu, gerçekleştirilen incelemeler sonucunda tescil edildi.

Patent ve başvuru süreci

Üniversitenin Araştırma Dekanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla gerçekleştirilen başvuru, Türk Patent ve Marka Kurumu incelemelerinin ardından tescil edilmeye hak kazandı.

Buluşun kapsamı ve hedefleri

"Yönlendirilmiş Akış Sistemi ile Tıkanma Önleyici Yazdırma Başlığı" başlıklı buluş, 3B yazıcılarda çok malzemeli ve renkli baskı süreçlerinde karşılaşılan tıkanma, malzeme birikimi ve yanma sorunlarını çözmeyi amaçlıyor. Proje; akış kanal geometrisini optimize ederek filamentin akış direncini ve sürtünmesini minimuma indiriyor, böylece baskı süreci boyunca daha kararlı ve kesintisiz bir akış sağlanıyor. Yenilikçi tasarım, hem zaman tasarrufu hem de malzeme kaybının en aza indirilmesini hedefliyor.

Rektörün değerlendirmesi

Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin yalnızca bilimsel bilgi üretmekle kalmayıp bu bilginin teknolojiye ve katma değere dönüştürülmesine de öncelik verdiğini vurguladı. Rektör Uslu, Araştırma Dekanlığı ve Teknoloji Transfer Ofisi koordinasyonunda yürütülen patentli çalışmaların üniversitenin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini ortaya koyduğunu belirterek, Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Sevim'i tebrik etti ve tescilin ülkemiz ile ilgili sektörler için hayırlı olmasını diledi.

