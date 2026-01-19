Bursa'da Kış Spor Okulları'nda Sertifika Coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kış Spor Okulları'nda dördüncü dönemi tamamlayan çocuklar 12 branşta eğitimlerini tamamlayıp sertifikalarını aldı; beşinci dönem 24 Ocak'ta başlıyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 11:37
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 11:37
Dördüncü dönemi tamamlayan çocuklar sertifikalarını aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kış Spor Okullarında dördüncü dönemi tamamlayan çocuklar, sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşadı.

Belediye, tüm çocukların ve gençlerin en az bir spor ve sanat dalıyla uğraşmasını amaçlayarak katılımcılara keyifli zaman geçirme ve sporun temel bilgilerini öğrenme imkanı sundu. Dönemin tamamlanmasıyla öğrenciler arasında sertifika coşkusu yaşandı.

Program kapsamında modern tesislerde ve deneyimli antrenörler eşliğinde bu yıl da 12 branşta 4 haftalık eğitimler verildi. Karate, güreş, basketbol, taekwondo, judo, cimnastik, voleybol, kort tenisi, okçuluk, satranç, masa tenisi ve yüzme branşlarında 4-16 yaş arasındaki çocuklar eğitimlere katıldı.

Kış Spor Okulları, toplam 9 dönem halinde düzenleniyor. Beşinci dönem çalışmaları 24 Ocak'ta başlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, daha fazla genci ve çocuğu sporla buluşturmak için Kış Spor Okulları'nı önemsediklerini belirterek ailelerin çocuklarını Kış Spor Okulları'na göndermesini tavsiye etti.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

