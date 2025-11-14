Merkezefendi'de Öğrenim Yardımı Sonuçları Açıklandı

Merkezefendi Belediyesi tarafından 5. ile 12. sınıf arasında eğitim gören ve ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik yürütülen öğrenim yardımı sonuçları açıklandı. Destekten en fazla 4 bin öğrenci yararlanacak.

Destek Kapsamı ve Öncelikler

Belediye, her yıl olduğu gibi ortaokul ve lise dengi devlet okullarında eğitim gören öğrencilere destek sağlamayı sürdürüyor; bu yıl ilk kez meslek liselerinde eğitim gören öğrencilere öncelik verilecek.

Sonuçları Nereden Öğrenebilirsiniz?

Öğrenciler ve aileleri, başvuru sonuçlarını https://merkezefendi.bel.tr/ogrenimyardimi/sonuc.aspx adresinden görüntüleyebilir.

Hak kazanan öğrencilere 8 ay boyunca ödeme yapılacak; ortaokul öğrencilerine 900 TL, lise öğrencilerine 1200 TL aylık öğrenim desteği sağlanacak. Ödemeler doğrudan öğrencilerin hesaplarına yatırılacaktır.

Detaylı bilgi için belediyenin ilgili sayfası takip edilebilir.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ TARAFINDAN 5. İLE 12. SINIF ARASINDA EĞİTİM GÖREN EN FAZLA 4 BİN ÖĞRENCİYE SAĞLANAN ÖĞRENİM YARDIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI.