Merkezefendi'de Öğrenim Yardımı Sonuçları Açıklandı

Merkezefendi Belediyesi'nin 5-12. sınıf öğrencilerine yönelik öğrenim yardımı sonuçları açıklandı; en fazla 4 bin öğrenci 8 ay boyunca destek alacak.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 19:47
Merkezefendi Belediyesi tarafından 5. ile 12. sınıf arasında eğitim gören ve ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik yürütülen öğrenim yardımı sonuçları açıklandı. Destekten en fazla 4 bin öğrenci yararlanacak.

Destek Kapsamı ve Öncelikler

Belediye, her yıl olduğu gibi ortaokul ve lise dengi devlet okullarında eğitim gören öğrencilere destek sağlamayı sürdürüyor; bu yıl ilk kez meslek liselerinde eğitim gören öğrencilere öncelik verilecek.

Sonuçları Nereden Öğrenebilirsiniz?

Öğrenciler ve aileleri, başvuru sonuçlarını https://merkezefendi.bel.tr/ogrenimyardimi/sonuc.aspx adresinden görüntüleyebilir.

Hak kazanan öğrencilere 8 ay boyunca ödeme yapılacak; ortaokul öğrencilerine 900 TL, lise öğrencilerine 1200 TL aylık öğrenim desteği sağlanacak. Ödemeler doğrudan öğrencilerin hesaplarına yatırılacaktır.

Detaylı bilgi için belediyenin ilgili sayfası takip edilebilir.

