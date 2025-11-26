Mersin'de 25 Kasım'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Geniş Katılımlı Etkinlikler

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım kapsamında düzenlediği yürüyüş ve bilgilendirme programlarıyla kadınlara yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalığı artırmak ve kadınların yanında olduğunu göstermek amacıyla geniş katılımlı etkinlikler gerçekleştirdi.

Yürüyüşte birlik ve turuncu dayanışma

Programlar, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda başladı. Etkinlik ve Sanat Merkezi önünden başlayan ve Büyükşehir Belediyesi Nikah ve Etkinlik Salonunda sona eren yürüyüşe kadın dernekleri, STK’lar ve çok sayıda kadın katıldı. Yağmurlu havaya rağmen alana gelen katılımcılar, şiddete karşı dayanışma sergileyerek; şiddetin simgesi olan turuncu fularlar ve kıyafetlerle, taşıdıkları turuncu örtüyle sahili turuncuya boyadı.

Uzmanlar şiddetin biçimlerine karşı bilinçlendirdi

Yürüyüşün ardından Etkinlik ve Nikah Salonunda düzenlenen oturumlarda alanında uzman isimler konuştu. İrem Öz (Klinik Psikolog, Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi) kadına yönelik şiddetin psikolojik etkilerini ve travmatik izleri anlattı. Avukat Berna Bozdağ dijital şiddetin hukuki sürecini aktararak sosyal medya üzerinden yapılan tehdit, taciz, özel görüntülerin izinsiz paylaşımı ve ısrarlı takip gibi eylemlerin Türk Ceza Kanunu kapsamındaki karşılıklarını katılımcılara açıkladı.

Toplum Destek Merkezi Uzmanı Fehmiye Özkan, kadınların acil durumlarda hızlı ve güvenli şekilde destek alabilmesini sağlayan KADES uygulamasının kullanımını anlattı. Siber Güvenlik Uzmanı Murat Çam ise dijital dünyada karşılaşılan tehditler, kişisel verilerin korunması, dolandırıcılık yöntemleri ve güvenli internet kullanımı konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Standlar, tanıtımlar ve konserler

Gün boyunca Galatasaray Meydanında kurulan stantlarda Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları, kadın dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının tanıtımları yapıldı, vatandaşlara bilgilendirme sağlandı. Mersin Kent Konseyi Otantik Ritim Grubu ve Bisikletli Kadınlar Amatör Ritim Grubu verdikleri konserlerle etkinliğe renk kattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden mesaj

Şerife Hasoğlu Dokucu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı olarak yürüyüşteki kalabalığa ve katılıma dikkat çekti: "Tüm derneklerin, birlikte çalıştığımız tüm STK’ların katılımı oldu. Hep birlikte, el ele kadın mücadelesinde birlikte hareket ediyoruz. Her yıl, bir önceki yıldan çok daha güzel veriler elde ediyoruz. Birlikte çalışmamızın sonuçları çok güzel oluyor. Umarım bu etkinlikler farkındalıkları da artırır. Diğer kurumlarla yaptığımız eğitici çalışmalarla birlikte, umarım kadına şiddetin azalması ve tamamen yok olmasında büyük başarılar elde edebiliriz. Amacımız kadına her türlü şiddetin yok olması, daha kaliteli bir hayat yaşamamız"

Dokucu, yürüyüşün ardından salonda devam eden programlara da değinerek, "Burada söyleşilerimiz oldu. Ele alınan konular daha çok güvenlik üzerineydi. Şiddet konusunda kendimizi nasıl koruyacağımız üzerine söyleşilerimiz oldu. Ardından da kadın gruplarının verdiği konserlerle programlarımız bitti" şeklinde konuştu.

