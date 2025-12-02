Mersin'de Eğitim Gündemi: İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci Toplantısı

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, birim amirleriyle eğitim çalışmaları, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ve 2025-2026 planlarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 13:04
Mersin'de Eğitim Gündemi Değerlendirildi

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, kurumun birim amirleriyle bir araya gelerek çalışma gündemini kapsamlı şekilde değerlendirdi. Toplantıda sahadaki faaliyetlerden projelere, yaklaşan etkinliklerden birimlerin mevcut durumuna kadar birçok başlık ele alındı.

Çalışma ve Model Değerlendirmeleri

Görüşmede, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu kapsamında yürütülen çalışmalar detaylandırıldı. Özellikle 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli''nin uygulama süreçleri, okullardaki etkileri ve modelin temel ilkeleri üzerinde duruldu. Eğitimde yenilikçi yaklaşımların güçlendirilmesi ve değer temelli anlayışın yaygınlaştırılması hedeflendi.

Eğitimde Eşitlik ve Kalite

Özdemirci, Çamlıyayla'dan Anamur'a kadar tüm öğrencilerin eşit, güçlü ve nitelikli eğitim ortamlarına ulaşmasının sağlanması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Toplantının ana başlıkları arasında akademik başarıyı artırmaya yönelik yöntemler, sosyal ve sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılması, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve dijital eğitim araçlarının etkin kullanımı yer aldı.

2025-2026 Planlaması ve İşbirlikleri

Toplantıda ayrıca 2025-2026 eğitim öğretim yılı genelgesi kapsamında yapılacak çalışmalar ele alındı. Okul-veli iletişimini güçlendirmeye yönelik adımlar ve kurumlar arası protokollerin güncel durumu ayrıntılı biçimde değerlendirildi. Eğitim yatırımları çerçevesinde inşaatı tamamlanan ve devam eden okulların son durumu gözden geçirildi.

Aile ve Toplum Vurgusu

Özdemirci, ailenin eğitimdeki belirleyici rolüne dikkat çekerek, 'huzurlu aile ve toplum' anlayışının tüm çalışmalara yansıtılması gerektiğini vurguladı. Aile Yılı kapsamında yürütülen faaliyetlerin önemine işaret eden Müdür, çocuğun ilk eğitim ortamı olan aileyle güçlü bağ kurulmasının gerekliliğini dile getirdi.

Toplantı sonucunda ortaya çıkan değerlendirmeler, sahadaki uygulamaların güçlendirilmesi ve 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıklarının etkin biçimde yürütülmesi yönünde planlandı.

