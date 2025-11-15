Mersin'de Evde Eğitim Takibi Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri aracılığıyla öğrencilerin başarısını artırmak amacıyla bu yıl da ev ziyaretlerine başladı. Öğretmenler, öğrencilerin ders durumunu yerinde inceleyip ailelerle birebir iletişim kurarak eğitim sürecini yakından takip ediyor.

Kapsam ve hedef

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kurs Merkezleri, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için deneme sınavları, soru bankaları, kaynak kitaplar, birebir etütler ve konu anlatımları gibi desteklerle yıl boyunca öğrencilere katkı sağlıyor. Belediyenin hedefi, eğitim yılı sonuna kadar tüm velilere ulaşmak ve ailelerle düzenli iletişim kurmak.

Uygulamanın sahadaki yönü

Kurs Merkezleri, Anamur’dan Tarsus’a kadar uzanan noktalarında rehber ve branş öğretmenleriyle ev ziyaretleri gerçekleştiriyor. Ziyaretlerde öğrencilerin performansları ailelere aktarılırken, ders çalışma ortamları da gözlemleniyor. Bu çalışmalar, eğitimde fırsat eşitliği sağlama amacıyla yürütülüyor.

Yetkili açıklaması

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Karacailyas Şubesi Kurs Sorumlusu İmge Palamut, veli ziyaretlerine başladıklarını ve sırayla tüm kurs merkezi öğrencilerinin evlerini ziyaret edeceklerini belirterek, "Ev ziyaretlerimizde öğrencilerimizin çalışma ortamlarını görüyor ve ailelerini yakından tanıyoruz. Rehber ve branş öğretmenlerimizle yaptığımız bu ziyaretlerde, öğrencilerimizin ders ve genel durumu hakkında ailelere bilgilendirme yapıyor, velilerimizin ilettiği sorunlarla da ilgileniyoruz" dedi.

Palamut, ziyaret edilen ailelere belediyenin hizmetleri hakkında bilgi aktardıklarını vurgulayarak, "Belediyemizin uygulaması olan Teksin bilgilendirmesini de yaparak, hangi hizmetlerden nasıl faydalanacaklarını anlatıyoruz. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan sosyal yardım, ulaşım, sağlık gibi konularda verilen hizmetler ve destekler konusunda yönlendirmede de bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Velinin gözünden hizmet

Oğlu Samet'in Karacailyas Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nden 2 senedir faydalandığını söyleyen Sabiha Tok, hizmetten memnuniyetini şöyle aktardı: "Oğlum, kurs merkezinde lise geçiş sınavına hazırlanıyor. Geçen sene başladı ve çok memnunum. Kurs Merkezi sayesinde Samet güzel bir yolda ilerliyor. Oğlumun da memnun olduğunu düşünüyorum. İstekli gidiyor ki, önemli olan da bu. Şu anda dershane fiyatları uçuyor. O yüzden imkanı olmayanlar için çok güzel bir hizmet"

Tok, veli ziyaretlerinin disiplin ve takip açısından önemine de değinerek, "Öğretmenlerimiz geldi. Onlarla tanışmak çok güzel oldu. Öğretmenlerimiz sayesinde çocuğumun takibini yapabiliyorum. Benim takip etmem yeterli olmuyor. Onlar birçok şeyi benden iyi izliyorlar. Çok memnunum. Onların özverisiyle benim çocuğum da başarıya ulaşacak" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen bu çalışmalar, öğrenciler ve aileleriyle yakın işbirliği içinde eğitim başarısını yükseltmeyi amaçlıyor.

