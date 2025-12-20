DOLAR
Mersin'de 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin' ile Gençlere Yeni Kariyer Fırsatları

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin' projelerini tanıttı; üniversiteli gençlere kariyer, girişimcilik ve dijital rehberlik sağlanacak.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:29
Mersin'de 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin' ile Gençlere Yeni Kariyer Fırsatları

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Gençlere Yeni Kariyer Hamlesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, üniversiteli gençlerin kariyer planlaması, girişimcilik ve iş dünyasına hazırlık süreçlerini desteklemeyi amaçlayan Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projeleri tanıtıldı.

Üniversitelerle İş Birliği ve Etkinlik İçeriği

Kariyer Merkezi, üniversitelerle kurduğu iş birlikleri kapsamında bir üniversitenin işletme bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Etkinlikte, merkez tarafından hayata geçirilecek projeler hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı ve öğrencilere kariyer planlama ile iş dünyasına hazırlık süreçlerine ilişkin yol haritası aktarıldı.

Sunumda Öne Çıkan Başlıklar

Yoğun katılımla gerçekleşen oturumda merkezin sunduğu rehberlik, danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri detaylandırıldı. Özellikle Kampüs Mersin, Garaj Mersin ve Kariyer Portalı projeleri üzerinden, iş dünyasının beklentileri, yeni nesil iş arama kanalları, mülakat simülasyonlarının önemi ve kariyerde yapay zekânın sağladığı avantajlar üzerinde duruldu.

Merkez Müdürü'nün Değerlendirmesi

Serkan Özada, Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projelerinin üniversite öğrencileri için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Özada, bu yapıların gençlerin fikirlerini projeye dönüştürebilecekleri, iş dünyası ve profesyonellerle bir araya gelerek kendilerini geliştirebilecekleri bir ekosistem olarak tasarlandığını vurguladı. Ayrıca Kariyer Portalı ile öğrencilerin dijital özgeçmiş oluşturma, dijital rehberlik hizmetlerinden faydalanma ve iş dünyasıyla güçlü bağlar kurma imkânına sahip olacağı aktarıldı.

Gençlere Sağlanan İmkanlar

Projeler kapsamında öğrencilere; mentorluk, staj ve istihdam yönlendirmeleri, girişimcilik destekleri ve dijital kariyer araçlarına erişim gibi fırsatlar sunulacağı belirtildi. Etkinlik, katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı içerikler hakkında bilgi sağladı.

Merkezin üniversitelerle sürdürdüğü iş birliklerinin devam edeceği ve gençlerin iş dünyasına daha güçlü hazırlanmasına yönelik yeni adımlar atılacağı duyuruldu.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

