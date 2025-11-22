Mersin'de 'Veliler Arası Kitap Okuma Yarışması' Ödülleri Sahiplerini Buldu

Mersin'de 'Veliler Arası Kitap Okuma Yarışması' ödül töreni

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, '2025 Aile Yılı' etkinlikleri çerçevesinde Huzurkent Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen 'Veliler Arası Kitap Okuma Yarışması'nın ödül törenine katıldı.

Program, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğum yıl dönümü anısına gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim tilaveti ve aşure ikramı ile başladı. Yarışmada dereceye giren velilere ödüllerini takdim eden İl Müdürü Özdemirci, ailelerin okuma alışkanlığı kazanmasının ve çocuklarına bu konuda rol model olmasının önemine dikkat çekti.

Özdemirci, aile-okul iş birliğinin çocukların akademik başarıları ve kişisel gelişimleri üzerindeki olumlu etkisini vurguladı.

Kütüphane ve Atölye açılışı

Ziyaret kapsamında Özdemirci, tamamen geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak oluşturulan yeni kütüphanenin ve 'Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirdi. İl Müdürü, kütüphanenin çocuklarda hem okuma sevgisi hem de çevre bilinci oluşturacağına dikkat çekti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Atölyede öğrencilerle uygulamalı etkinlik

Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi'nde öğrencilerle bir süre oyun oynayan Özdemirci, atölyenin çocukların problem çözme, mantık yürütme ve stratejik düşünme becerilerine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MUHAMMED ÖZDEMİRCİ, '2025 AİLE YILI' ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA HUZURKENT ATATÜRK İLKOKULUNDA DÜZENLENEN 'VELİLER ARASI KİTAP OKUMA YARIŞMASI'NIN ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI.