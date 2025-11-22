Mersin'de 'Veliler Arası Kitap Okuma Yarışması' Ödülleri Sahiplerini Buldu

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Huzurkent Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen 'Veliler Arası Kitap Okuma Yarışması' ödül törenine katıldı; yeni kütüphane ve atölye açıldı.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 15:33
Mersin'de 'Veliler Arası Kitap Okuma Yarışması' Ödülleri Sahiplerini Buldu

Mersin'de 'Veliler Arası Kitap Okuma Yarışması' ödül töreni

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, '2025 Aile Yılı' etkinlikleri çerçevesinde Huzurkent Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen 'Veliler Arası Kitap Okuma Yarışması'nın ödül törenine katıldı.

Program, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in doğum yıl dönümü anısına gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim tilaveti ve aşure ikramı ile başladı. Yarışmada dereceye giren velilere ödüllerini takdim eden İl Müdürü Özdemirci, ailelerin okuma alışkanlığı kazanmasının ve çocuklarına bu konuda rol model olmasının önemine dikkat çekti.

Özdemirci, aile-okul iş birliğinin çocukların akademik başarıları ve kişisel gelişimleri üzerindeki olumlu etkisini vurguladı.

Kütüphane ve Atölye açılışı

Ziyaret kapsamında Özdemirci, tamamen geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak oluşturulan yeni kütüphanenin ve 'Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirdi. İl Müdürü, kütüphanenin çocuklarda hem okuma sevgisi hem de çevre bilinci oluşturacağına dikkat çekti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Atölyede öğrencilerle uygulamalı etkinlik

Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi'nde öğrencilerle bir süre oyun oynayan Özdemirci, atölyenin çocukların problem çözme, mantık yürütme ve stratejik düşünme becerilerine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MUHAMMED ÖZDEMİRCİ, '2025 AİLE YILI' ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA...

MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MUHAMMED ÖZDEMİRCİ, '2025 AİLE YILI' ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA HUZURKENT ATATÜRK İLKOKULUNDA DÜZENLENEN 'VELİLER ARASI KİTAP OKUMA YARIŞMASI'NIN ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI.

AKIL VE ZEKA OYUNLARI ATÖLYESİNDE ÖĞRENCİLERLE BİR SÜRE OYUN OYNAYAN ÖZDEMİRCİ, ATÖLYENİN...

İLGİLİ HABERLER

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SCÜ Diş Hekimliği Öğrencileri 2025 DUS'ta Derece Yaptı
2
Söke Anadolu Lisesi'ne Yenilikçi Eğitim Sınıfı Kuruldu — 3D Yazıcı, Robotik ve VR
3
Mersin'de 'Veliler Arası Kitap Okuma Yarışması' Ödülleri Sahiplerini Buldu
4
85 Yaşındaki Mustafa Hoca, Öğretmenler Günü'ne İlk Günkü Heyecanla Hazırlanıyor
5
Uşak Üniversitesi Akademisyenleri Yeniköy'de Çiftçilerle Buluştu
6
SUBÜ İlk Kez THE Disiplinlerarası Bilim Sıralaması’nda: 601-800 Bandında
7
SUBÜ Ferizli MYO'da Kalite Güvencesi ve Öğrenci Katılımı

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor