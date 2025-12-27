Mersin MERCEK'te 'Dijital Tasarım ve Canva' Kursuna Yoğun İlgi

Mersin MERCEK’te Dijital Tasarım ve Canva Eğitimi Yoğun İlgi Görüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri tarafından açılan Dijital Tasarım ve Canva kursu, gençlerin dijital becerilerini güçlendirerek iş yaşamına hazırlanmasını hedefliyor. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM) sınıfında yürütülen eğitimler, ücretsiz olarak Yenişehir MERCEK’te devam ediyor.

Eğitim İçeriği ve Süresi

Canva programının sunduğu geniş kullanım alanı sayesinde kursiyerler; web sayfası oluşturmadan banner hazırlamaya, video içerik üretiminden temel ofis işlevlerine kadar çok yönlü beceriler kazanıyor. Dersler Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri yapılıyor ve toplam 50 saat süren eğitimi tamamlayan kursiyerler MEB onaylı sertifika almaya hak kazanıyor.

Koordinatörün Mesajı

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya çalışmalar hakkında şunları söyledi: "Kursiyerlerimiz hem hayal güçlerini ortaya çıkaracak, hem de iş hayatında kendilerine fayda sağlayacak eğitimler alıyor. Amacımız, kursiyerlerimizin profesyonel beceriler kazanmasını sağlamak. Kursiyerlerimiz; sosyal medya içerikleri, afiş, sunum, logo tasarımları ve poster gibi pek çok ürünü profesyonelce hazırlamayı da öğreniyorlar"

Maya ayrıca katılım talebinin yoğun olduğunu vurgulayarak: "2 farklı grupla eğitimlerimize devam ediyoruz. Gençlerimizin sadece eğitim almasını değil, aynı zamanda geleceğin meslekleriyle tanışmasını ve güçlü yönlerini de keşfetmelerini istiyoruz. Amacımız, onları iş dünyasının beklentilerine uygun şekilde donatmak ve özgüveni yüksek, üretken, teknolojiyi etkin kullanan bireyler olarak yetiştirmek" dedi. Proje kapsamında 18-29 yaş arası gençlere öncelik tanınıyor ve eğitimler her yaş grubundan kendini geliştirmek isteyenlere ücretsiz açık tutuluyor.

Eğitmenin Değerlendirmesi

Yenişehir MERCEK Bilgisayar Öğretmeni Güngör Bayar ise kursun katkılarını şöyle özetledi: "Öğrencilerimize, nitelikli iş gücü adına bir şeyler öğretmeye ve kendilerini yetiştirme konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kursiyerlerimize tamamen ücretsiz bir şekilde bu hizmeti verebilmek bizi de gururlandırıyor"

Bayar, Canva’nın mesleki ve kişisel gelişime katkısını anlatırken şunları ekledi: "Ofis programlarının tamamını, Canva içerisinde kullanabiliyoruz. Mesela kişi kendi web sayfasını oluşturabilme, banner hazırlama, video içeriği üretebilme, videoyu istediği gibi kullanabilme gibi birçok özelliği öğrenebiliyor. Bu da kendisine inanılmaz bir katkı sağlıyor. Şu anda birçok aşamayı bitirdik. Toplam 50 saatlik bir sürecimiz var. Tamamladıktan sonra Halk Eğitim’den MEB onaylı belgelerini e-devlet sisteminde görebilecekler"

MERCEK’in ücretsiz ve kapsamlı eğitimleri, gençlerin dijital dünyada rekabet gücünü artırmayı ve iş hayatına hazır hale getirmeyi amaçlıyor.

