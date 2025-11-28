Minik Öğrenciler Sağlık Elçisi Oldu: Kozlu’da 150 Çocuğa Erken Sağlık Eğitimi

Minik Öğrenciler Sağlık Elçisi Oldu

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Eğitim Programı kapsamında Kozlu’da öğrenim gören toplam 150 öğrenci, erken yaşta sağlık bilinciyle tanıştı.

Program ve İş Birliği

Program, Kozlu İlçe Sağlık Müdürlüğü, UMKE ekipleri ve 112 Acil Sağlık personelinin iş birliğiyle gerçekleştirildi. Eğitimler, Fatih Anaokulu (50 öğrenci) ve Kozlu Atatürk İlkokulu (100 öğrenci) olmak üzere iki okulda uygulandı.

Hedefler ve Yetkili Açıklaması

Eğitimlerin amacı, öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması, sağlık okuryazarlığının artırılması ve sağlık çalışanlarıyla güvenli bir ortamda tanışması olarak açıklandı. Kozlu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdulkadir Özdemir programın amacını şu sözlerle dile getirdi: "Minik öğrencilerimizin sağlık çalışanlarıyla ilk temaslarını hastane gibi kaygı oluşturabilecek ortamlarda değil, kendilerini güvende hissettikleri okullarında gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Böylece çocuklarımızın sağlık hizmetlerine yönelik olumlu algılar geliştirmesi ve sağlıkla ilgili temel davranış becerilerini erken yaşta kazanması bizim için çok önemli."

Eğitim İçeriği

Program kapsamında Diş Hekimi Dt. Duygu Işık, Fizyoterapist Feyza Nur Ad, Çocuk Gelişimi Uzmanı Seçil Doğan, Ebe Elif Cebeci ve Ebe Arzu Acar tarafından öğrencilere ağız ve diş sağlığı, el hijyeni, fiziksel aktivitenin önemi, sağlıklı beslenme ve teknoloji bağımlılığı konularında eğitimler verildi. Ayrıca miniklere uygulamalı ağız ve diş muayenesi yapıldı.

UMKE ve 112'nin Katkısı

Programa destek veren UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri, öğrencilere ambulans tanıtımı, acil durumlarda 112’nin doğru kullanımı ve basit ilk yardım uygulamaları hakkında bilgiler sundu. Çocuklar ambulansın içini gezerek sağlık çalışanlarından birebir bilgi alma fırsatı buldu.

Gelecek Planı

Kozlu İlçe Sağlık Müdürlüğü, sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla benzer eğitim çalışmalarının devam edeceğini duyurdu.

