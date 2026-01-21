Kırıkkale'de Yarıyıl Tatilinde Ücretsiz LGS Kampı

Kırıkkale Belediyesi, Atatürk Kültür ve Gençlik Merkezi'nde yarıyıl tatilinde düzenlenen ücretsiz LGS kampıyla 8. sınıf öğrencilerini sınava hazırlıyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 15:27
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:27
Kırıkkale'de Yarıyıl Tatilinde Ücretsiz LGS Kampı

Kırıkkale'de Yarıyıl Tatilinde Ücretsiz LGS Kampı

Kırıkkale Belediyesi tarafından Atatürk Kültür ve Gençlik Merkezi’nde yarıyıl tatili kapsamında düzenlenen ücretsiz LGS kampı, 8. sınıf öğrencilerini yoğun ve disiplinli bir hazırlık sürecine sokuyor.

Program ve Eğitim İçeriği

Hafta içi uygulanan program kapsamında öğrenciler, bire bir ders çalışma saatleri, yoğun soru çözümü ve eksik tamamlama çalışmalarıyla Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanıyor. Kamp süresince düzenlenen deneme sınavları ve yapılan analizlerle öğrencilerin akademik gelişimi yakından takip ediliyor.

Rehberlik ve Hedef

Uzman öğretmenler eşliğinde yürütülen kampta, öğrencilerin motivasyonunu artırmaya yönelik çalışmalar da gerçekleştiriliyor. Eğitim ortamının verimli ve destekleyici bir yapıda olması hedefleniyor ve programın öğrencilerin sınav sürecine daha donanımlı şekilde hazırlanmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Yer: Atatürk Kültür ve Gençlik Merkezi
Düzenleyen: Kırıkkale Belediyesi

KIRIKKALE’DE YARIYIL TATİLİNİ VERİMLİ GEÇİRMEK İSTEYEN 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ, BELEDİYE TARAFINDAN...

KIRIKKALE’DE YARIYIL TATİLİNİ VERİMLİ GEÇİRMEK İSTEYEN 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ, BELEDİYE TARAFINDAN ATATÜRK KÜLTÜR VE GENÇLİK MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN ÜCRETSİZ LGS KAMPINDA PLANLI DERS PROGRAMI VE DENEME SINAVLARIYLA SINAVA HAZIRLANIYOR.

KIRIKKALE’DE YARIYIL TATİLİNİ VERİMLİ GEÇİRMEK İSTEYEN 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ, BELEDİYE TARAFINDAN...

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş Mobil Çocuk Kütüphanesi 2025'te Kırsala Kitap Taşıdı
2
Pazarlar'da Spor İçin Stratejik İşbirliği Protokolü İmzalandı
3
Gökkuşağı Koleji İzmir'den World Scholar’s Cup'ta Uluslararası Başarı: Global Round ve 2’nci Sıra
4
Balıkesir'de 197 Bin Öğrenci Karne Alıp Yarıyıl Tatiline Girdi
5
Prof. Dr. Özlem Diken: DİLKOM Uygulama ve Araştırmada Öncü
6
Kırıkkale'de Yarıyıl Tatilinde Ücretsiz LGS Kampı
7
Muş'ta Gençlik Kış Kulübü, Yarıyıl Tatilini Çocuklara Renklendiriyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları