Kırıkkale'de Yarıyıl Tatilinde Ücretsiz LGS Kampı

Kırıkkale Belediyesi tarafından Atatürk Kültür ve Gençlik Merkezi’nde yarıyıl tatili kapsamında düzenlenen ücretsiz LGS kampı, 8. sınıf öğrencilerini yoğun ve disiplinli bir hazırlık sürecine sokuyor.

Program ve Eğitim İçeriği

Hafta içi uygulanan program kapsamında öğrenciler, bire bir ders çalışma saatleri, yoğun soru çözümü ve eksik tamamlama çalışmalarıyla Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanıyor. Kamp süresince düzenlenen deneme sınavları ve yapılan analizlerle öğrencilerin akademik gelişimi yakından takip ediliyor.

Rehberlik ve Hedef

Uzman öğretmenler eşliğinde yürütülen kampta, öğrencilerin motivasyonunu artırmaya yönelik çalışmalar da gerçekleştiriliyor. Eğitim ortamının verimli ve destekleyici bir yapıda olması hedefleniyor ve programın öğrencilerin sınav sürecine daha donanımlı şekilde hazırlanmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Yer: Atatürk Kültür ve Gençlik Merkezi

Düzenleyen: Kırıkkale Belediyesi

KIRIKKALE’DE YARIYIL TATİLİNİ VERİMLİ GEÇİRMEK İSTEYEN 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ, BELEDİYE TARAFINDAN ATATÜRK KÜLTÜR VE GENÇLİK MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN ÜCRETSİZ LGS KAMPINDA PLANLI DERS PROGRAMI VE DENEME SINAVLARIYLA SINAVA HAZIRLANIYOR.