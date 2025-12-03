Muğla'da GİZ Yarışmasında Dereceye Giren Öğretmenler Ödüllerini Aldı

Muğla'da Geleceğe İz (GİZ) Yarışmasının Ödül Töreni

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geleceğe İz (GİZ) projesi kapsamındaki öğretmenler arası yarışmada dereceye giren öğretmenler ödüllerine kavuştu.

Yarışmanın amacı

Yarışma, öğretmenlik mesleğinin temelini oluşturan erdem, fedakarlık ve sorumluluk bilincini görünür kılmak; öğretmenlerin mesleki deneyimleri ve öğrenciler üzerinde bıraktıkları derin izleri paylaşmalarını sağlamak amacıyla düzenlendi.

Öğretmenlerin samimiyeti, emeği ve meslek aşkını yansıtan yüzlerce hatıra, jüri tarafından büyük bir titizlikle değerlendirildi.

Ödül töreni ve müdürün mesajı

Ödül töreninde Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yarışmada dereceye giren öğretmenlere bizzat ödüllerini takdim etti. Müdür Çay, eğitim yolculuğunda öğrencilere ilham veren, geleceğe yön veren ve mesleklerini büyük bir özveriyle icra eden tüm öğretmenlere teşekkürlerini iletti.

Emre Çay şu ifadeyi kullandı: "Bu yarışma ile, öğretmenlik ruhunun derin izlerini taşıyan, samimiyet ve emekle yoğrulmuş hatıraları bir araya getirdik. Dereceye giren ve emeğiyle katkı sunan tüm değerli öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyor, onları tebrik ediyorum. Onların fedakarlığı ve sorumluluk bilinci, geleceğimiz için en büyük güvencedir" ifadesini kullandı.

