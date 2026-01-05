DOLAR
Muğla Muhtarlar Akademisi 13 İlçede 432 Muhtara Eğitim Verdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Muğla Muhtarlar Akademisi kapsamında 13 ilçede 432 muhtara iletişim, hukuk ve afet yönetimi eğitimleri verildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 16:21
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 16:21
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Muğla Muhtarlar Akademisi programı kapsamında, il genelindeki 13 ilçede toplam 432 muhtara çok yönlü eğitimler düzenlendi. Programın hedefi, muhtarların hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve yerelde hizmet kalitesini yükseltmektir.

Kapsamlı eğitim programı

Akademi çerçevesinde muhtarlara iletişim, liderlik ve girişimcilik, halk sağlığı, uyuşmazlık çözümü ve arabuluculuk, insan hakları, temel hukuk okuryazarlığı, temel bilgisayar becerileri, kamu yönetimi, beden dili ve resmî yazışma teknikleri gibi konularda eğitimler verildi. Programda ayrıca bal mumu ve ipekböcekçiliği gibi üretime yönelik konular ile afet, yangın ve narkotikle mücadele başlıkları da yer aldı.

Muhtarlardan tam not

Eğitimlerin sonunda katılım sertifikası almaya hak kazanan muhtarlar, Muğla Muhtarlar Akademisi'nden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Muhtarlar, aldıkları eğitimlerin özellikle vatandaşla iletişim, kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve toplumsal konularda bilinç artışı sağladığını belirtti.

Başkan Aras: "Muhtarlarımız yerel demokrasinin temel taşıdır"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Muhtarlar Akademisi’nin yerel demokrasiyi güçlendiren önemli bir çalışma olduğunu belirtti. Başkan Aras "Muhtarlarımız, vatandaşlarımız ile kamu kurumları arasında köprü görevi gören, yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarıdır. Bu nedenle onların bilgiyle, donanımla ve güncel yaklaşımlarla desteklenmesini çok önemsiyoruz. Muğla Muhtarlar Akademisi ile muhtarlarımızın hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine katkı sunmayı amaçladık. İletişimden hukuka, afet yönetiminden halk sağlığına kadar geniş bir yelpazede verilen eğitimlerle muhtarlarımızın görevlerini daha etkin şekilde yerine getireceklerine inanıyorum. Muğla’da katılımcı, bilinçli ve güçlü bir yerel yönetim anlayışını hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

