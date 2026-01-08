Türk Eğitim Sendikası: Öğrenci Gelişim Raporları Doldurulmayacak

Türk Eğitim Sendikası'ndan Öğrenci Gelişim Raporları kararına ilişkin açıklama

Sendika: Angarya ve hukuka aykırılık gerekçesiyle uygulama sonlandırılmalı

Türk Eğitim Sendikası Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında hayata geçirilen öğrenci gelişim raporlarıyla ilgili olarak üyelerine yönelik önemli bir karar alındığı duyuruldu.

Açıklamada, meri mevzuatta öğretmenlerin görev tanımları arasında bu tür kapsamlı raporların doldurulmasına dair açık bir düzenleme bulunmadığına işaret edilerek, Anayasamızın 18. maddesinde yer alan 'Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır' hükmü hatırlatıldı. Sendika, raporların karşılığında ek ders veya ücret ödenmeksizin öğretmene yüklenmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Ayrıca açıklamada, rapor içeriklerinin aşırı ayrıntılı olması nedeniyle öğretmenlerin asıl görevi olan eğitim-öğretim faaliyetlerine ayrılacak zamandan ciddi oranda kayıp yaşandığı vurgulandı. Mevcut yönetmeliklerde bu tür bir yükün öğretmenin asli görevleri arasında olmadığı, uygulamanın idari bir dayatma niteliğinde bulunduğu ifade edildi.

Bu gerekçeler doğrultusunda Türk Eğitim Sendikası Genel Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaokul ve lise kademelerinde görev yapan üyelerinin 2025-2026 öğretim yılı sonuna kadar Öğrenci Gelişim Raporlarını doldurmamalarına karar vermiştir.

Sendika açıklamasında, öğretmenler üzerindeki gereksiz kırtasiyecilik ve angarya iş yükünün kaldırılmasının gerektiği tekrarlanarak, uygulamanın hukuka aykırılığının sonlandırılması çağrısı yinelendi.

