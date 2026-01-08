Türk Eğitim Sendikası: Öğrenci Gelişim Raporları Doldurulmayacak

Türk Eğitim Sendikası, angarya ve hukuka aykırılık gerekçesiyle üyelerinin 2025-2026 öğretim yılı sonuna kadar Öğrenci Gelişim Raporlarını doldurmamasına karar verdi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 19:59
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 19:59
Türk Eğitim Sendikası: Öğrenci Gelişim Raporları Doldurulmayacak

Türk Eğitim Sendikası'ndan Öğrenci Gelişim Raporları kararına ilişkin açıklama

Sendika: Angarya ve hukuka aykırılık gerekçesiyle uygulama sonlandırılmalı

Türk Eğitim Sendikası Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında hayata geçirilen öğrenci gelişim raporlarıyla ilgili olarak üyelerine yönelik önemli bir karar alındığı duyuruldu.

Açıklamada, meri mevzuatta öğretmenlerin görev tanımları arasında bu tür kapsamlı raporların doldurulmasına dair açık bir düzenleme bulunmadığına işaret edilerek, Anayasamızın 18. maddesinde yer alan 'Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır' hükmü hatırlatıldı. Sendika, raporların karşılığında ek ders veya ücret ödenmeksizin öğretmene yüklenmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Ayrıca açıklamada, rapor içeriklerinin aşırı ayrıntılı olması nedeniyle öğretmenlerin asıl görevi olan eğitim-öğretim faaliyetlerine ayrılacak zamandan ciddi oranda kayıp yaşandığı vurgulandı. Mevcut yönetmeliklerde bu tür bir yükün öğretmenin asli görevleri arasında olmadığı, uygulamanın idari bir dayatma niteliğinde bulunduğu ifade edildi.

Bu gerekçeler doğrultusunda Türk Eğitim Sendikası Genel Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaokul ve lise kademelerinde görev yapan üyelerinin 2025-2026 öğretim yılı sonuna kadar Öğrenci Gelişim Raporlarını doldurmamalarına karar vermiştir.

Sendika açıklamasında, öğretmenler üzerindeki gereksiz kırtasiyecilik ve angarya iş yükünün kaldırılmasının gerektiği tekrarlanarak, uygulamanın hukuka aykırılığının sonlandırılması çağrısı yinelendi.

TÜRK EĞİTİM SENDİKASI TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA, "ANGARYA İŞ YÜKÜNÜN KALDIRILMASI, HUKUKA...

TÜRK EĞİTİM SENDİKASI TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA, "ANGARYA İŞ YÜKÜNÜN KALDIRILMASI, HUKUKA AYKIRI UYGULAMANIN SONLANDIRILMASI AMACIYLA; MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA BAĞLI ORTAOKUL VE LİSE KADEMELERİNDE GÖREV YAPAN ÜYEMİZ ÖĞRETMENLERİN, 2025-2026 ÖĞRETİM YILI SONUNA KADAR ‘ÖĞRENCİ GELİŞİM RAPORLARINI’ DOLDURMAMALARINA KARAR VERİLMİŞTİR" DENİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ünye'de 46 Yıldır Başkan Bekir Şimşek Yeniden Seçildi
2
Türk Eğitim Sendikası: Öğrenci Gelişim Raporları Doldurulmayacak
3
Köyceğiz'de 34 Adaya Umre Eğitim Semineri
4
Tunceli’de Eğitime 1 Gün Ara: 9 Ocak 2026'de Kar ve Buzlanma
5
Düzceli Öğrencilere MSÜ ve Askerlik Mesleği Tanıtıldı
6
Erdem Koleji SIAT 2025'te Çok Yönlü Sanat Başarısı
7
Menteşe Atatürk Turizm MTAL, Antalya'da 11. Uluslararası Housekeeping Olimpiyatları'nda Şampiyon

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları