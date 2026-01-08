Erdem Koleji SIAT 2025'te Çok Yönlü Sanat Başarısı

Erdem Koleji öğrencileri, SIAT 2025'te birden çok madalya ve ödülle EYBA'nın çok yönlü sanat eğitimini uluslararası alanda kanıtladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 15:48
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 15:48
Erdem Koleji, uluslararası arenada elde ettiği yeni derecelerle akademik ve sanatsal vizyonunu bir kez daha gösterdi. Singapur Uluslararası Sanat Turnuvası (SIAT) 2025 kapsamındaki başarılar, kurumun çağın dinamiklerine uygun sanat eğitimi anlayışını teyit etti.

SIAT 2025: Tema, kapsam ve paydaşlar

Bu yıl "My AI New World / Benim Yapay Zekalı Yeni Dünyam" temasıyla düzenlenen organizasyon, dijital sanat ile klasik teknikleri bir araya getirerek genç sanatçıların küresel ölçekte ses bulmasını sağladı. Uluslararası Sanat ve Kültürel Miras İttifakı (Singapur), Soong Ching Ling Vakfı (Singapur) ve Singapur Uluslararası Çocuk Medyası (SCMC) gibi paydaşların katkısıyla, 53 ülkeden katılıma açık bu platform STEAM ve küresel becerileri önceliklendiren prestijli bir alan sundu.

Erdem Koleji öğrencilerinin öne çıkan başarıları

Yara Kabani, Dijital Art Çizim kategorisinde altın madalya kazanırken, Comics kategorisinde de bir kez daha altın madalya elde etti. Cemre Su Çağlar, Acrylic Paint kategorisinde gümüş madalya ile jüri takdirini kazandı. Muhammed Mustafa Balcı ve Zehra Boz mansiyon ödülü ile başarılarını pekiştirirken, Hifanur Yıldırım da mansiyon alan öğrenciler arasında yer aldı. Evla Gençoğlu onur belgesiyle, Simay Gökçe Kılıç ve Zeynep Eda Elbeyli ise katılım belgeleriyle uluslararası deneyimlerini belgelendirdi.

EYBA: Çok yönlü sanat eğitiminin somut çıktısı

Bu sonuçlar, Erdem Koleji’nin EYBA (Erdemli Yetenek ve Bilgelik Akademisi) çatısı altında yürüttüğü programın somut yansıması olarak değerlendirildi. EYBA ile öğrencilerin teknik becerilerinin yanı sıra hayal gücü, eleştirel düşünme ve dijital okuryazarlıklarının da sistemli biçimde desteklendiği vurgulandı.

Erdem Koleji, ulusal ve uluslararası alandaki başarı grafiğini yükselterek sanat ve eğitim alanındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

