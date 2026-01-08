Köyceğiz'de 34 Adaya Umre Eğitim Semineri

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde umreye gidecek vatandaşlar için eğitim semineri düzenlendi.

Eğitimin organizasyonu ve katılımcılar

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sömestr tatili Umre Organizasyonu kapsamında, Köyceğiz Müftülüğü’nden Kur’an Kursu Öğreticileri Arife Bayar ile Esma Acar’ın önderliğinde, kutsal topraklara gidecek olan 34 Umreci adayı için seminerler gerçekleştirildi. Eğitimler Hacılar Yunus Emre Camii ile İlçe Müftülüğü toplantı salonunda yapıldı.

Müftü Ahmet Karagöz'ün mesajı

İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz seminer verdikten sonra umrecilere seslenerek şu çağrıda bulundu:

'Sizleri manevi üç ayların ilki olan Recep ayında Umre ibadeti için kutsal topraklara yolcu edeceğiz. Peygamber efendimiz (s.a.v.): "Hac ve umre yapanlar Allah’ın misafirleridir. O’ndan bir şey isterlerse onlara cevap verir. Af isterlerse onları affeder." buyuruyor.'

Karagöz, ayrıca Miraç Kandili’ni kutsal beldelerde idrak edeceklerini hatırlatarak, Kâbe ve Mescid-i Nebevi’de ülke ve millet için dua etmelerini istedi. Rabbim yapacağınız umre ibadetlerinizi kabul eylesin. Sağ salim umre ibadetini yapıp sevdiklerinize, ülkemize dönmeyi nasip etsin.

