Cumayeri'nde Serviks Kanseri Eğitimi: Erken Teşhis ve Aşılama Vurgusu

Cumayeri'nde Serviks Kanseri Eğitimi Düzenlendi

Erken teşhis ve aşılama vurgusu yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerde serviks kanserinin erken teşhisinin önemi vurgulandı; düzenli kontrollerin ve aşılama programlarının bu hastalığa karşı koruma sağladığına dikkat çekildi.

Cumayeri Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, 1-31 Ocak Serviks Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında gerçekleştirilen eğitim, Cumayeri Öğretmenevi’nde yapıldı. Programı, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gökçe Gökkaya verdi.

Eğitimde katılımcılara serviks kanserinin belirtileri, korunma yöntemleri ve aşılar hakkında ayrıntılı bilgi sunuldu. Katılımcılar, uzman doktora sorularını yönelterek konuya dair daha fazla bilgi edindiler.

Op. Dr. Gökçe Gökkaya, serviks kanserinin erken teşhisinin önemine değinerek, düzenli kontrollerin ve aşılama programlarının bu hastalığa karşı önemli bir koruma sağladığını belirtti.

Eğitim programı, katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Bu etkinlik, Cumayeri halkını serviks kanseri konusunda bilinçlendirme ve erken teşhis ile önleme yollarına dair farkındalık oluşturma açısından önemli bir adım oldu.

