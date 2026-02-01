Muratpaşa'da 3 Yılda 200 Kitap Seslendirildi — Kitaplar Konuşuyor Görme Engellilere Destek

Muratpaşa'da gönüllüler görme engelli çocuklarla buluştu

Antalya Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı bünyesinde yürütülen Kitaplar Konuşuyor Ses Kayıt Stüdyosunun gönüllüleri, seslendirdikleri masal kitaplarını Beyaz Baston Görme Engelliler Derneğinde eğitim gören çocuklara hediye etti. Etkinlikte gönüllüler ile çocuklar bir araya gelerek masallar eşliğinde duygusal ve öğretici anlar paylaştı.

Etkinlikte öne çıkanlar

Proje, Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilirken, buluşmada toplumsal farkındalığın önemi bir kez daha vurgulandı. Stüdyoda kayıt altına alınan masal anlatıları; çocukların hayal gücünü besleyen, erişilebilir kültür ve eğitim imkânlarını güçlendiren bir armağan olarak teslim edildi.

3 yılda 200 kitap seslendirildi

Projeye katılan gönüllüler diksiyon eğitimlerini tamamlayarak masal, hikâye, roman ve sınavlara yönelik kitapları seslendiriyor. Engelsiz Kafe bünyesinde 3 yıl önce başlatılan çalışma kapsamında gönüllü okuyucular bugüne kadar 200 kitapı seslendirerek görme engelli bireylerin bilgiye ve hayal dünyasına erişimini kolaylaştırdı.

