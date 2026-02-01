Muratpaşa'da 3 Yılda 200 Kitap Seslendirildi — Kitaplar Konuşuyor Görme Engellilere Destek

Muratpaşa Belediyesi'nin Kitaplar Konuşuyor projesinde gönüllüler 3 yılda 200 kitabı seslendirip Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği'ndeki çocuklara armağan etti.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 11:02
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 11:02
Muratpaşa'da 3 Yılda 200 Kitap Seslendirildi — Kitaplar Konuşuyor Görme Engellilere Destek

Muratpaşa'da gönüllüler görme engelli çocuklarla buluştu

Antalya Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı bünyesinde yürütülen Kitaplar Konuşuyor Ses Kayıt Stüdyosunun gönüllüleri, seslendirdikleri masal kitaplarını Beyaz Baston Görme Engelliler Derneğinde eğitim gören çocuklara hediye etti. Etkinlikte gönüllüler ile çocuklar bir araya gelerek masallar eşliğinde duygusal ve öğretici anlar paylaştı.

Etkinlikte öne çıkanlar

Proje, Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilirken, buluşmada toplumsal farkındalığın önemi bir kez daha vurgulandı. Stüdyoda kayıt altına alınan masal anlatıları; çocukların hayal gücünü besleyen, erişilebilir kültür ve eğitim imkânlarını güçlendiren bir armağan olarak teslim edildi.

3 yılda 200 kitap seslendirildi

Projeye katılan gönüllüler diksiyon eğitimlerini tamamlayarak masal, hikâye, roman ve sınavlara yönelik kitapları seslendiriyor. Engelsiz Kafe bünyesinde 3 yıl önce başlatılan çalışma kapsamında gönüllü okuyucular bugüne kadar 200 kitapı seslendirerek görme engelli bireylerin bilgiye ve hayal dünyasına erişimini kolaylaştırdı.

KİTAPLAR KONUŞUYOR SES KAYIT STÜDYOSU'NUN GÖNÜLLÜ OKUYUCULARI, SESLENDİRDİKLERİ MASAL KİTAPLARINI...

KİTAPLAR KONUŞUYOR SES KAYIT STÜDYOSU'NUN GÖNÜLLÜ OKUYUCULARI, SESLENDİRDİKLERİ MASAL KİTAPLARINI BEYAZ BASTON GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ'NDE EĞİTİM GÖREN ÇOCUKLARA HEDİYE ETTİ.

KİTAPLAR KONUŞUYOR SES KAYIT STÜDYOSU'NUN GÖNÜLLÜ OKUYUCULARI, SESLENDİRDİKLERİ MASAL KİTAPLARINI...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muratpaşa'da 3 Yılda 200 Kitap Seslendirildi — Kitaplar Konuşuyor Görme Engellilere Destek
2
Emet’te Okul Personeline Özel Hijyen Eğitimi
3
Söke'de 'Çocuk Gelişiminde Erken Müdahale ve Aile Rehberliği' Semineri
4
Yüksekova'da Hijyen Seferberliği: Okullar İkinci Döneme Hazır
5
Niğde'de Drama Kursu Özgüven Kazandırıyor
6
Spil'de Öğrenciler Zirvede Türk Bayrağı ve İstiklal Marşı Coşkusu
7
Denetimli Serbestlik'ten SSÇ'lere Ergan Dağı'nda 'Beyaz' Dokunuş

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları