Muş’ta eğitime kar engeli: Okullar 31 Aralık 2025'te 1 gün tatil

Muş'ta kuvvetli kar ve buzlanma riski nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde okullar üniversiteler hariç 1 gün tatil edildi; belirli personel idari izinli.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 21:27
Muş'ta eğitime kar engeli: Okullar 31 Aralık 2025'te 1 gün tatil

Muş’ta eğitime kar engeli: Okullar 1 gün tatil

Valilikten alınan karar: 31 Aralık 2025 Çarşamba

Valilikten yapılan açıklamada, kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı ile birlikte buzlanma riskinin devam edeceğinin tahmin edildiği bildirildi. Son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda alınan kararla, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, üniversiteler hariç olmak üzere eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.



MUŞ’TA ETKİLİ OLMASI BEKLENEN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA RİSKİ NEDENİYLE 31 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNÜ EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

