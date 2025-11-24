Muş’ta Kaymakam İsmail Güney'e Öğretmenler Günü'nde Büyüyen Çiçek Sürprizi

Hasköy Kaymakamı İsmail Güney’e, geçen yıl öğretmenlere verilen saksı çiçeğinin bir yıl içinde büyümüş hali Öğretmenler Günü'nde sürpriz olarak takdim edildi.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 19:59
Hasköy'de anlamlı geri dönüş

Muşun Hasköy ilçesinde, geçen yıl Öğretmenler Gününde öğretmenlere saksıda çiçek hediye eden Kaymakam İsmail Güney, bu kez aynı çiçeğin bir yıl içinde büyümüş haliyle karşılaştı. Yapılan sürpriz karşısında mutlu olan Kaymakam Güney, verilen küçük bir hatıranın böylesine anlamlı bir şekilde geri dönmesinin kendisini çok memnun ettiğini ifade etti.

Hasköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel, geçen yıl Kaymakam Güney’in öğretmenlere hediye ettiği çiçeklerden birini teslim alarak büyük bir özenle yetiştirdi. Aradan geçen bir yılın ardından yapılan Öğretmenler Günü programında Bozyel, büyüttüğü çiçeği Kaymakam Güney’e takdim etti. Sürpriz karşısında duygulanan Güney, bu anlamlı anı memnuniyetle karşıladı.

Necdet Bozyel etkinlik sırasında şunları söyledi: "Bugüne özel olarak sayın kaymakamımıza küçük bir sürpriz hazırlamak istedik. Geçtiğimiz yıl ilçemizde görev yapan tüm öğretmenlerimize küçük bir saksı içinde tek yapraklı bir tomurcuk çiçek hediye etmişlerdi. Biz de o çiçeği teslim aldığımız günden bu yana tıpkı bir öğrenciyi yetiştirir gibi sabırla, emekle ve sevgiyle büyüttük, gözümüz gibi baktık. Program sırasında o çiçeği yeniden kendilerine takdim ettiğimizde sayın kaymakamımızın ne kadar duygulandığına hep birlikte şahit olduk. Aynı duyguyu bizler de yaşadık. Bu an, bugün burada bulunan tüm misafirlerimiz için anlamlı ve unutulmaz bir hatıra olarak kalmış oldu. Bu güzel günü paylaştığımız tüm katılımcılara içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik, küçük bir hediyenin zaman içinde aldığı anlamla katılımcılarda unutulmaz bir iz bıraktı.

