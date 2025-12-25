DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,7 -0,03%
BITCOIN
3.750.725,83 0%

Mutlaca Köyü'nde 26 Öğrencinin Kitabı İçin İmza Günü

Şırnak Beytüşşebap Mutlaca köyündeki 26 öğrenci, 'Mutluca bir köyün hikayeleri' kitabında eserlerini topladı; ilk basım için okulda imza günü düzenlendi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:03
Mutlaca Köyü'nde 26 Öğrencinin Kitabı İçin İmza Günü

Mutlaca Köyü'nde 26 Öğrencinin Kitabı İçin İmza Günü

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutlaca köyündeki Şehit İhsan Öter İlk ve Orta Okulu öğrencileri, 26 eser, 26 yazar bir araya getirerek 'Mutluca bir köyün hikayeleri' adlı kitabı hazırladı ve kitabın ilk basımı için okul bahçesinde imza günü düzenledi.

Etkinlik ve katılımcılar

Programa Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran, Alay Komutanı Jandarma Albay Murat Kızıltan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emin Keçebaş, İlçe Emniyet Müdürü İzzet Burahan Birgenç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Özdemir, veliler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik, okul bahçesinde şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından minik yazarlar eserlerini tanıttı ve imza törenine geçti. Her öğrenci, evde hazırladığı hikâyeyi kitapta toplayıp gelen misafirlere imzalayarak hediye etti.

Öğrenci ve öğretmenlerin sözleri

Kitap hakkında konuşan öğrencilerden Efsun Öter, ”8’inci sınıfta okuyorum. İlk defa böyle bir kitap yazdım. Okulumuz ile iligli güzel bir kitap yazdık. Öğretmenlerime çok teşekkür ederim, bugün imza günümüz. Okuyanlar çok beğendi” dedi.

Ecrin Öter ise, ”Çok muyluyum. Birazdan misafirlerimiz gelecek, ilk defa böyle bir etkinlik yapıyoruz. Her birimiz evde yazdığı hikayeyi kitaplaştırdık, çok güzel bir çalışma oldu” diye konuştu.

Türkçe öğretmeni Fatma Gizem Yaslıkaya de ”Türkiye genelinde ilk defa böyle bir etkinlik yapılıyordur belki. Kalıcı bir hatıra olsun diye ücra bir köyde 26 yazar 26 eseri kitaplaştırdık. Bugün imza günü bu anlamda çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Köyde öğrenciler kitap yazıp imza günü etkinliği düzenledi

Köyde öğrenciler kitap yazıp imza günü etkinliği düzenledi

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ahmet Akça: Mesleki Eğitim, Ankara Modeli ile Üretimi ve Refahı Güçlendirir
2
Vezirköprü'de TÜBİTAK Söyleşisi: Doç. Dr. Polat Şendurur ile Dijital Oyun Tasarımı
3
Tokat’ta Kadınlara Siber Güvenlik ve Etik Hacker Eğitimi Tamamlandı
4
Türkiye-Kuzey Makedonya Eğitim İş Birliği Anlaşması İmzalandı
5
Eskişehir’de Murat Atılgan Ortaokulu’nda ‘Dünya Türk Dili Ailesi Günü’ Programı
6
Kırklareli'de EDEP İl Koordinasyon Toplantısı: Eğitime Destek ve İş Birliği
7
Eskişehir'de Dünya Türk Dili Ailesi Günü - Ortak Kimliğimiz ve Medeniyet Hafızamız

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması