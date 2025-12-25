Mutlaca Köyü'nde 26 Öğrencinin Kitabı İçin İmza Günü

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutlaca köyündeki Şehit İhsan Öter İlk ve Orta Okulu öğrencileri, 26 eser, 26 yazar bir araya getirerek 'Mutluca bir köyün hikayeleri' adlı kitabı hazırladı ve kitabın ilk basımı için okul bahçesinde imza günü düzenledi.

Etkinlik ve katılımcılar

Programa Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran, Alay Komutanı Jandarma Albay Murat Kızıltan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emin Keçebaş, İlçe Emniyet Müdürü İzzet Burahan Birgenç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Özdemir, veliler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik, okul bahçesinde şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından minik yazarlar eserlerini tanıttı ve imza törenine geçti. Her öğrenci, evde hazırladığı hikâyeyi kitapta toplayıp gelen misafirlere imzalayarak hediye etti.

Öğrenci ve öğretmenlerin sözleri

Kitap hakkında konuşan öğrencilerden Efsun Öter, ”8’inci sınıfta okuyorum. İlk defa böyle bir kitap yazdım. Okulumuz ile iligli güzel bir kitap yazdık. Öğretmenlerime çok teşekkür ederim, bugün imza günümüz. Okuyanlar çok beğendi” dedi.

Ecrin Öter ise, ”Çok muyluyum. Birazdan misafirlerimiz gelecek, ilk defa böyle bir etkinlik yapıyoruz. Her birimiz evde yazdığı hikayeyi kitaplaştırdık, çok güzel bir çalışma oldu” diye konuştu.

Türkçe öğretmeni Fatma Gizem Yaslıkaya de ”Türkiye genelinde ilk defa böyle bir etkinlik yapılıyordur belki. Kalıcı bir hatıra olsun diye ücra bir köyde 26 yazar 26 eseri kitaplaştırdık. Bugün imza günü bu anlamda çok mutluyum” şeklinde konuştu.

