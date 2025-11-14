Nevzat Şatıroğlu: 'Günlük 180 bin varil üretiyoruz, 1.1 milyon tüketiyoruz'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, ülkenin enerji üretim ve tüketim dengesine dikkat çekti.

Üniversitelerin rolü ve Cumhurbaşkanının vizyonu

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, konuşmasında üniversitelerin Türkiye’nin kalkınma ve bağımsızlık hedefleri için stratejik kurumlar olduğuna vurgu yaptı. Prof. Dr. Sözen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilimi ve üniversiteleri yerli ve milli üretimi teşvik eden bir anlayışla desteklediğini, teknolojik gelişme, araştırma-geliştirme ve üniversite-sanayi iş birliğinin önemini sıkça vurguladığını aktardı.

Prof. Dr. Sözen, 21. yüzyıl üniversitelerinin sadece bilgi üretmekle kalmayıp sürdürülebilir bir gelecek inşa etmesi gerektiğini belirterek, üniversitenin enerji verimliliği, temiz üretim teknolojileri, çevre bilinci ve yeşil dönüşüm alanlarındaki çalışmalarla Türkiye’nin Yeşil Kalkınma hedeflerine katkı sunduğunu söyledi.

Bilimsel üretkenlik ve gençlerin sorumluluğu

Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, üniversitelerde yetişen gençlerin Türkiye Yüzyılı vizyonunun en güçlü teminatı olduğunu belirtti. Teknolojik gelişmelerin yapay zekadan enerji dönüşümüne kadar hızla ilerlediği bir dönemde üniversitelere ve araştırma merkezlerine ağır sorumluluk düştüğünü ifade eden Şatıroğlu, "Bilimsel üretkenlik, yenilikçi düşünce ve sürdürülebilir teknoloji geliştirme alanlarında elde edilecek her bir başarı, ülkemizin kalkınmasına doğrudan katkı sağlayacaktır" dedi.

Enerji üretimi ve yerli gemilerle elde edilen kazanımlar

Şatıroğlu konuşmasında enerji verilerine dikkat çekti: Türkiye'nin günlük 1.1 milyon varil petrol tükettiğini ve ülke genelinde günlük 180 bin varil petrol ürettiğini söyledi. Şatıroğlu ayrıca Gabar sahasındaki üretime ve yurtdışı proje ortaklıklarıyla sağlanan 34 bin varil üretime işaret ederek, "Günlük 180 bin varil petrol üreten bir ülkeyiz ancak 1.1 milyon varil tüketen bir ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

Şatıroğlu, geçmişte yabancı gemilerle yürütülen hidrokarbon arama çalışmalarının gecikmelere neden olduğunu, gemilerin yerli ve millileştirilmesi ve mürettebatın gençlerden seçilmesiyle birlikte alanda 'destan yazılmaya başlandığını' vurguladı.

Vali Köşger: 'Bu topraklarda var olmanın bedeli var'

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, tören sırasında uçak kazalarında şehit olan askerler için başsağlığı dileyerek, "Bu topraklarda yaşamanın, var olmanın bir bedeli var" dedi. Vali Köşger, günümüz savaşlarının kampüslerde ve üniversitelerde yapılan teknik ve bilimsel araştırmalarla kazanıldığını belirterek, cenge hazır olmanın yolunun bilimsel araştırmalardan geçtiğini vurguladı.

Törenin kapanışı: ödüller ve santral açılışı

Açılış töreninde 2025 yılında 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesine giren akademisyenlere başarı belgeleri takdim edildi. Ayrıca akademik olarak doktor, doçent ve profesör unvanı alan akademisyenlere belgeleri verildi. Törenin sonunda ise Güneş Enerji Santrali Şebeke Bağlantı açılışı gerçekleştirildi.

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ’NİN 2025-2026 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ ATÜ KONFERANS SALONU'NDA DÜZENLENDİ.