Niğde Belediyesi'nden diyabetli öğrencilere mini buzdolabı desteği

Niğde Belediyesi, okullarda öğrenim gören diyabetli öğrenciler için yaklaşık 100 çocuğa mini buzdolabı dağıttı; insülinin güvenli saklanması amaçlanıyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:57
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:57
Niğde Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla okullarda öğrenim gören diyabet hastası öğrencilerin hayati öneme sahip insülin ilaçlarını güvenle saklayabilmeleri için başlatılan mini buzdolabı projesini hayata geçirdi.

Proje ve dağıtım

Diyabetli öğrencilerin, okul saatlerinde kullanmak zorunda oldukları insülin ilaçlarını uygun şartlarda muhafaza edemediklerine dair taleplerine Niğde Belediyesi kayıtsız kalmadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma yürüterek ihtiyaç olan okulları belirledi.

Yapılan tespitler sonucunda, il genelinde öğrenim gören yaklaşık 100 diyabet hastası öğrencinin faydalanabileceği mini buzdolapları, Niğde Belediyesi tarafından okul idarecilerine teslim edildi.

Başkan Özdemir'in açıklaması

"Çocuklarımızın sağlıklı bir yaşam sürmeleri ve eğitim hayatlarında başarılı olmaları bizim tek arzumuzdur. Ailelerimizin ve evlatlarımızın talebi bize ulaşır ulaşmaz ekiplerimizle harekete geçtik. İnsülin ilacının saklama şartlarının ne kadar kritik olduğunu biliyoruz. Artık yavrularımız ilaçlarını nerede saklayacaklarını düşünmeden derslerine odaklanabilecekler. Her konuda çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

