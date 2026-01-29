Muğla'da Ara Tatil Renklendi: Muğla Büyükşehir'den Ücretsiz Çocuk Etkinlikleri

Muğla Büyükşehir, ara tatilde 13 ilçede ücretsiz spor, sanat ve bilim atölyeleriyle çocukların tatilini eğlenceli ve verimli kıldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 16:33
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 16:33
Muğla Büyükşehir Belediyesi, ara tatil döneminde düzenlediği ücretsiz etkinliklerle çocuklara spor, sanat ve bilim odaklı bir program sundu. Etkinlikler; fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimi desteklerken çocuklara keyifli bir tatil imkanı sağladı.

Etkinlik alanları ve faaliyetler

Menteşe ilçesinin Düğerek Mahallesindeki Düğerek Sosyal Tesisleri ve Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programlarda çocuklar eğlenceli parkur, tahta oyunları, spor aktiviteleri ve müzik atölyelerinde bir araya geldi. Ege Mahallesi Dalaman Tenis Kortları'nda düzenlenen tenis etkinlikleri ise çocukları sporla buluşturdu. Ayrıca ara tatil boyunca Menteşe Kent Meydanı'nda kurulan buz pisti, 7-15 yaş grubundaki çocuklara ev sahipliği yaptı.

Gezici hizmetler ve kapsam

Ara tatil programı kapsamında Muğla'nın 13 ilçesinde bilim, sanat ve oyun atölyeleri düzenlendi. Gezici Dayanışma Otobüsü ve Gezici Oyuncak Kütüphanesi Aracı ilçelere giderek çocuklara ulaşım sağladı. Bu sayede merkez ve kırsaldaki çocuklar aynı fırsatlarda bir araya geldi.

Kadın Yaşam Merkezleri ve yerel atölyeler

Yatağan, Yeşilyurt, Dalaman ve Bayır'da yer alan Kadın Yaşam Merkezleri ara tatil boyunca çocuklara kapılarını açtı. Bu merkezlerde farklı yaş gruplarına yönelik atölye çalışmaları ve etkinlikler düzenlendi.

Çocukların görüşleri

Gözcüler Evi'nde düzenlenen ebru atölyesine katılan 10 yaşındaki Hüseyin Can Konya, "Evde canımız sıkılmıyor, burada arkadaşlar ediniyoruz ve eğlenceli vakit geçiriyoruz" dedi. 11 yaşındaki Yağmur Zehir ise atölyeler sayesinde farklı deneyimler kazandıklarını ifade ederek, "Boş vakitlerimizde evde olmak yerine buraya geliyoruz. Ara tatilde bu etkinlikleri düzenlediği için Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Başkan Aras'ın değerlendirmesi

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çocukların mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, "Ara tatilde çocuklarımızın hem eğlenebileceği hem de kendilerini geliştirebileceği ortamlar oluşturmak istedik. Sporla, sanatla, oyunla iç içe olsunlar; arkadaşlıklar kursunlar, güzel hatıralar biriktirsinler istiyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme bizim en büyük motivasyonumuz" ifadelerini kullandı. Başkan Aras, bu tür etkinlikleri sadece tatil dönemleriyle sınırlı tutmadıklarını ve çocukların güvenle vakit geçirebilecekleri alanları artırmaya devam edeceklerini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

